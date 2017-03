Alien, Ridley Scott ha in mente altri 4 capitoli

Di Federico Boni sabato 18 marzo 2017

Ancora 4 capitoli di Alien per Ridley Scott.

Insaziabile Ridley Scott. A breve di nuovo in sala con Alien: Covenant, il regista ha infatti rivelato di avere un ricco e preciso piano per il franchise 20th Century Fox, con ben altri 4 sequel in mente.

"Ci sarà un altro film prima di ritornare letteralmente e logicamente indietro nel tempo, proprio alle spalle dell'Alien originale. Se questo avrà successo, e lo avrà anche il prossimo, allora ce ne saranno sicuramente altri tre".

Alien: Awakening, il titolo del prossimo 'episodio', che a detta di Scott si inserirà tra Prometheus e Covenant. Questo vuol dire che si dovrebbe trattare di un prequel dell'imminente Alien, in sala a partire dal 19 maggio prossimo. Protagonisti della pellicola Michael Fassbender, Katherine Waterston, Billy Crudup, Danny McBride, Demián Bichir, Carmen Ejogo, Amy Seimetz, Jussie Smollett, Callie Hernandez, Nathaniel Dean, Alexander England, Benjamin Rigby e James Franco.

