Life: regista e sceneggiatori rispondono ai rumor su Venom

Pochi giorni fa una teoria di un fan piuttosto bizzarra circa l'imminente thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il il limite è stata condivisa su Reddit. Dato che la storia del film ruota attorno ad alcuni astronauti che entrano in contatto con la prima forma di vita extraterrestre nello spazio, questa teoria su Reddit si chiedeva se quella forma di vita fosse in realtà una storia di origine segreta per Venom. In un primo momento la teoria è sembrata piuttosto inverosimile, è molto improbabile che Sony presentasse agli spettatori un film che non era ciò che sembrava a prima vista, inoltre il progetto era in sviluppo alla Skydance prima che Sony se ne prendesse carico, e Skydance non possiede di certo i diritti di nessun personaggio Marvel Comics. Qualche settimana fa però è uscito Split di M. Night Shyamalan il cui finale dava al film tutta un'altra collocazione inserendolo in un universo preesistente e cambiando le carte in tavola in una manciata di secondi.

In un recente incontro Rhett Reese e Paul Wernick, gli sceneggiatori di "Life", alla domanda sulla bizzarra teoria che legherebbe il loro film a Venom ci hanno scherzato su.

Sì, la risposta è sì! Siamo legati a Venom! Siamo il prequel di Venom!

Reese però, scherzi a parte, si è affrettato a sottolineare che c'è un ragionamento alla base della teoria.

Uno è che abbiamo scritto una sceneggiatura di Venom, quindi penso che la gente abbia fatto un collegamento, hanno anche visto alcuni filmati di Spider-Man 3 inseriti nell'ultimo trailer e hanno appena annunciato una data di uscita del film di Venom proprio ieri.

Il tono degli sceneggiatori era chiaramente scherzoso anche se entrambi erano palesemente intrigati all'idea, ma ciò non toglie che non hanno mai chiaramente escluso la possibilità di una qualche connessione. Infatti alla domanda se pensano che "Life" sarebbe un grande prequel di un film di Venom, Reese è sembrato entusiasta all'idea.

Lo sarebbe non è vero?

Wernick rincara la dose affermando che forma di vita aliena di "Life" è in realtà un simbionte.

Si tratta di un simbionte! Eddie Brock è sulla Terra. Il simbionte è sulla Terra, trova Eddie Brock e si rende conto che può nascondersi all'interno di un essere umano.

Daniel Espinosa, il regista di Life, è stato invece piuttosto evasivo sulla teoria e alla domanda ha risposto lapidario: "Non commento su questo", mentre Sony contattata per un commento ha naturalmente smentito in toto la teoria.

Life - Non oltrepassare il limite debutta nei cinema italiani il prossimo 23 marzo.

