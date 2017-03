Matrix 4: lo sceneggiatore Zak Penn esclude un remake o reboot

Di Pietro Ferraro domenica 19 marzo 2017

Matrix non fruirà di un rifacimento o un riavvio di franchise, lo conferma lo sceneggiatore del progetto.

Due giorni fa Warner Bros. ha portato a bordo Zak Penn (The Avengers) per scrivere un trattamento per un nuovo film di Matrix, con lo studio che sta prendendo in considerzione Michael B. Jordan come protagonista. Molto poco si sa circa la direzione che lo studio sta prendendo, ma Penn ha recentemente utilizzato Twitter per smentire le voci di un reboot o un remake, anche se non è stato chiarito se si tratterà di un prequel o un sequel, o dove la storia sarà collocata nella timeline del franchise.

Zak Penn ha scritto su Twitter che la notizia che il suo progetto sarà un reboot o un remake è "inesatta". Anche se lo scrittore non ha offerto alcun dettaglio ufficiale sulla trama, ne ha commentato le notizie che lo studio sta pensando a Michael B. Jordan come protagoista o che sta assemblando un team di scrittori per il franchise. Penn ha però messo in chiaro che ne lui e nessun altro dovrebbe riavviare o rifare Matrix .

Tutto quello che posso dire a questo punto è che nessuno potrebbe o dovrebbe riavviare il Matrix. Le persone che conoscono "Animatrix" e i fumetti capiranno cosa intendo. Non posso commentare ancora se non per dire che le parole reboot e remake viste in un articolo sono inesatte. Voglio vedere più storie ambientate nell'universo di Matrix? Sì. Perché una brillante idea può generare grandi storie. Guardate cosa hanno fatto con l'universo degli X-Men. Tra Logan e Legion e Deadpool, qualcuno vuol dire loro di smettere? Non io.

Ciò che ancora non è chiaro in questo momento è se le sorelle Wachowski saranno coinvolte in qualche modo con questo progetto. L'articolo originale ha rivelato che lo studio vorrebbe almeno l'approvazione delle Wachowski per andare avanti, ma non è chiaro quale sia attualmente il loro atteggiamento al riguardo. Keanu Reeves protagonista del Matrix originle ha rivelato in un'intervista il mese scorso che sarebbe tornato per un nuovo film di Matrix, ma solo con le Wachowski a bordo

C'è stato un rumor non confermato del 2014 in cui si riportavca che le Wachowski stavano progettando una nuova trilogia di Matrix, con un primo capitolo in arrivo nel 2017. Tale rumor non è mai stato confermato e questa nuova trilogia non è mai entrata ufficialmente in sviluppo. Le sorelle Wachowski sono attualmente impegnate con la loro serie tv Sense8 in onda su Netflix, mentre il loro ultimo film è stato il thriller fantascientifico Jupiter - Il destino dell'universo interpretato da Channing Tatum e Mila Kunis.

Can't comment yet except to say that the words "reboot" and "remake" were from an article. Let's stop responding to inaccurate news. — Zak Penn (@zakpenn) 17 marzo 2017

