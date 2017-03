Guardiani della galassia 2: nuova cover Empire e James Gunn parla del personaggio di Sylvester Stallone

Di Pietro Ferraro domenica 19 marzo 2017

ll regista James Gunn rivela che Sylvester Stallone interpreta un personaggio molto importante in "Guardiani della Galassia Vol. 2", al fianco di Michael Rosenbaum.

Con l'uscita di Guardiani della Galassia Vol. 2 che si avvicina, ci sono molti misteri su questo sequel con supereroi che i fan stanno ancora cercando di risolvere. Uno di questi misteri ruota attorno al personaggio di Sylvester Stallone, che ha destato la curiosità dei fan da quando è stato visto uscire da un hotel di Atlanta nel mezzo delle riprese del film Marvel. Anche se probabilmente dovremo attendere fino al prossimo 25 aprile per scoprire il ruolo di Stallone, il regista James Gunn ha chiarito in una recente intervista che Sylvester Stallone in realtà interpreta un personaggio importante e nel dare questa notizia ha anche annunciato il casting di Michael Rosenbaum, attore noto per il ruolo di Lex Luthor nella serie tv Smallville.

James Gunn è recentemente apparso al The Adam Carolla Show per promuovere il suo nuovo thriller The Belko Experiment regalando ai fan qualche interessante anticipazione su Guardiani della galassia 2. Riguardo ai ruoli di Sylvester Stallone e Michael Rosenbaum il regista ha rivelato che sono entrambi personaggi molto importanti all'interno dell'Universo Marvel.

Abbiamo un paio di personaggi che sono molto importanti per l'Universo Marvel che stanno per fare il loro debutto in Guardiani della Galassia Vol. 2 e di cui la gente sa nulla. Sylvester Stallone interpreta uno di questi personaggi...anche il mio amico Michael Rosenbaum ha un ruolo abbastanza rilevante nel film e lavora tipo in tandem con il personaggio di Sly.

In aggiunta a questa notizia, Empire ha rivelato la copertina della loro nuova edizione cartacea, che presenta l'amabile Baby Groot (Vin Diesel) ritratto mentre gioca con la cassetta della colonna sonora "Awesome Mix Vol. 2".

La scorsa settimana, gli analisti del box-office hanno previsto che Guardiani della Galassia Vol. 2 debutterà con un incasso di 160 milioni di dollari, una cifra di molto superiore all'esordio dell'originale. James Gunn ha già confermato che Guardiani della Galassia Vol. 2 non avrà alcuna scena dopo i titoli di coda.