Box Office Usa, La Bella e la Bestia da record: 170 milioni in 72 ore - 350 in tutto il mondo

Di Federico Boni domenica 19 marzo 2017

Numeri da record al botteghino statunitense per La Bella e la Bestia.

Un esordio pazzesco. Da record e sopra ogni più rosea previsione. Il live-action de La Bella e la Bestia ha letteralmente frantumato il botteghino americano, incassando 170 milioni di dollari in 72 ore (media superiore ai 40.000 dollari a sala). Si tratta del miglior esordio di sempre nel mese di marzo e del settimo miglior weekend d'apertura nella Storia del box office a stelle e strisce. Battuti i 166 milioni di Batman v. Superman, uscito esattamente un anno fa, nonché tutti gli altri esordi da live-action Disney. Stracciati i 116 milioni di Alice in Wonderland, per non parlare dei 103 de Il libro della Giungla, dei 79 milioni de Il Grande e potente Oz, dei 69 di Maleficent e dei 68 di Cenerentola. Costato 160 milioni, il film di Bill Condon ha fatto furore anche nel resto del mondo. 350 i milioni dollari incassati worldwide in un solo fine settimana. Cadrà quasi certamente il muro del miliardo e sarà il 5° titolo consecutivo Disney a riuscire nell'impresa. Il primo del 2017.

Scettro perso dopo solo 7 giorni per Kong: Skull Island, arrivato ai 110 milioni americani. Costato 190 milioni, il titolo Warner ha toccato quota 259 milioni in tutto il mondo. Siamo ancora pesantemente sotto l'asticella dei possibili ricavi per il blockbuster, che dovrà incassarne almeno 450 per non andare in perdita. Sarà complicato riuscirci. Medaglia di bronzo con 184 milioni in tasca per Logan (481 worldwide) , che ha così superato i 180 milioni finali di X-Men Origins: Wolverine e i 155 di X-Men: Apocalypse. Chi continua a far cassa è Scappa - Get Out, arrivato ai 133 milioni dopo esserne costati meno di 5, seguito dai 43 di The Shack, dai 167 di The LEGO Batman Movie e dai 4 dell'esordiente The Belko Experiment, horror che ne è costati 5. Chiusura di chart con i 166 de Il diritto di Contare, i 90 di John Wick: Chapter 2, gli 11 di Before I Fall e i 150 di La La Land (427 in tutto il mondo). Debutto in 5 sale per Trainspotting 2, infine, con 185,000 dollari in saccoccia, mentre Song to Song di Terrence Malick, uscito in 4 copie, ne ha incassati 53,945.

Weekend ricchissimo il prossimo grazie alle uscite di Slamma Jamma, dello sci-fi Life, di CHiPs e del nuovo film dei Power Rangers. Chi riuscirà ad impensierire il fenomeno La Bella e la Bestia?