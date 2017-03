Voice from the Stone: trailer del thriller con Emilia Clarke

Di Pietro Ferraro domenica 19 marzo 2017

Voice from the Stone: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller con Emilia Clarke nei cinema americani dal 28 aprile 2017.

Due anni dopo il rilascio di una prima foto ufficiale con Emilia Clarke, Momentum Pictures ha finalmente reso disponibile un primo trailer di Voice from the Stone. Questo thriller indipendente è ambientato negli anni '50 in un castello isolato della Toscana e racconta la storia di Verena, una giovane infermiera che viene assunta per aiutare un giovane rampollo muto. Ma più passa il tempo e più Verena si convince di essere vittima dell'incantesimo di un personaggio potente e ultraterreno intrappolato nelle pareti di pietra della villa.





Voice from the Stone è incentrato su Verena (Emilia Clarke), un'infermiera dal carattere forte assunta per aiutare un giovane ragazzo di nome Jakob, divenuto praticamente muto dopo la morte prematura della madre avvenuta quasi un anno prima. Vivendo con il padre (Marton Csokas) in un imponente maniero in pietra sito in Toscana, Jakob non solo si rifiuta di parlare, ma sembra essere sotto l'incantesimo di una forza malefica intrappolata all'interno delle mura di pietra. Quando il rapporto di Verena con il padre e il figlio evolve, si ritrova intrappolata e consumata dalla forte influenza di Malvina. Se è lei quella destinata a salvare il ragazzo dovrà liberarsi e affrontare il fantasma nascosto all'interno delle mura di pietra.

Eric D. Howell (Ana's Playground) dirige da una sceneggiatura adattata da Andrew Shaw con Dean Zanuck e Stefano Gallini-Durante a bordo come produttori. Il progetto è stato in sviluppo per diversi anni, con Maggie Gyllenhaal che nel 2011 ha firmato per recitare nel film per poi in seguito abbandonare il progetto.

Emilia Clarke è meglio conosciuta per aver interpretato l'iconica Daenerys Targaryen nella serie tv Il trono di spade della HBO, ma è stata anche Sarah Connor nel reboot Terminator Genisys e protagonista del recente adattamento per il grande schermo del romanzo Io prima di te. Prossimamente vedremo la Clarke in Above Suspicion del regista Phillip Noyce al fianco di Jack Huston, Johnny Knoxville e Thora Birch e sta attualmente girando Han Solo: A Star Wars Story, che uscirà nei cinema il 25 maggio 2018.

Il cast di supporto di Voice from the Stone, nei cinema americani dal prossimo 28 aprile, include Caterina Murino, Remo Girone, Kate Linder, Lisa Gastoni, Edward Dring, Giampiero Judica, Nicole Cadeddu e Antonella Britti.

Fonte: Movieweb