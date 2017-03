Box Office Italia 23 marzo, Life insegue La Bella e la Bestia - male Non è un paese per giovani

Di Federico Boni venerdì 24 marzo 2017

The Ring 3 e John Wick 2 inseguono il live-action de La Bella e la Bestia.

Altri 562.530 euro in tasca per La Bella e la Bestia, primo anche ieri e arrivato ai 9.969.742 euro totali. Oggi il titolo Disney diverrà ufficialmente il 2° miglior incasso del 2017, superando sia Mister Felicità che l'Ora Legale. Da battere, ma cadranno presto, i 14.862.099 euro di Cinquanta Sfumature di Grigio.

Esordio in 2° posizione con 80.590 euro per Life, seguito dai 56.559 euro di John Wick 2 e dai 48.118 euro del debuttante Non è un Paese per Vecchi, ennesima delusione all'italiana di quest'ultimo mese e mezzo. Quinta piazza con 47.832 euro per The Ring 3, seguito dai 35.984 euro de La cura del Benessere. Debutto da 28.523 euro per Elle, seguito dai 28.123 euro de Il diritto di Contare, dai 27.521 euro di Kong: Skull Island e dai 21.997 euro di Logan.



Box Office 23 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 562.530 - 90.006 spettatori



LIFE: NON OLTREPASSARE IL LIMITE € 80.590 - 12.786 spettatori



JOHN WICK 2 € 56.559 - 8.601 spettatori



NON E' UN PAESE PER GIOVANI € 48.118 - 8.086 spettatori



THE RING 3 € 47.832 - 7.910 spettatori



LA CURA DEL BENESSERE€ 35.984 - 5.366 spettatori



ELLE € 28.523 - 5.011 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 28.123 - 4.959 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 27.521 - 4.701 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 21.997 - 3.465 spettatori





Box Office Italia 22 marzo un altro milione per La Bella e la Bestia - escono Life, Slam e Non è un paese per giovani

Un mercoledì da urlo, quello andato in scena ieri per la Bella e la Bestia. Altri 966.789 euro in cassa per il titolo Disney, che ha così raggiunto quota 9.397.984 euro in 7 giorni. Sempre secondo con 223.703 euro Pino Daniele - il Tempo resterà, seguito dai 102.322 euro di John Wick 2 e dai 93.018 euro di The Ring 3.

Quinta posizione con 68.185 euro per Kong: Skull Island, seguito dai 61.611 euro de Il diritto di Contare, dai 55.889 euro di Logan, dai 26.790 euro di Un tirchio quasi perfetto, dai 19.584 euro di Questione di Karma e dai 15.897 euro di Loving. Giornata di novità, quella di oggi, grazie alle uscite di Victoria, Elle di Paul Verhoeven, Slam - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli, In viaggio con Jacqueline, La cura del Benessere di Gore Verbinski, Life - Non oltrepassare il limite di Daniel Espinoza e Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi.



Box Office 22 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 966.789 - 169.409 spettatori



PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA' € 223.703 - 19.270 spettatori



JOHN WICK 2 € 102.322 - 18.431 spettatori



THE RING 3 € 93.018 - 17.683 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 68.185 - 12.784 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 61.611 - 11.947 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 55.889 - 10.175 spettatori



UN TIRCHIO QUASI PERFETTO € 26.790 - 5.305 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 19.584 - 3.975 spettatori



LOVING - L'AMORE DEVE NASCERE LIBERO € 15.897 - 3.182 spettatori





Box Office Italia 21 marzo Pino Daniele dietro La Bella e la Bestia

Continua a macinare incassi La Bella e la Bestia, anche ieri primo al botteghino italiano con altri 746.623 euro in tasca. Totale di 8.413.041 euro in 6 giorni per il titolo Disney, inseguito a quota 200.176 euro da Pino Daniele - il Tempo Resterà. Terzo gradino del podio con 79.412 euro per John Wick 2, seguito dai 71.996 euro di The Ring 3 e dai 52.006 euro di Kong: Skull Island.

Sesta posizione con 46.358 euro per Il diritto di Contare, seguito dai 41.769 euro di Logan, dai 20.811 euro di Un tirchio quasi perfetto, dai 16.207 euro di Bolshoi Ballet Stagione 2016-2017 e dai 13.594 euro di Questione di Karma.



Box Office 21 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 746.623 - 128.403 spettatori



PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA' € 200.176 - 17.227 spettatori



JOHN WICK 2 € 79.412 - 13.330 spettatori



THE RING 3 € 71.996 - 12.830 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 52.006 - 9.460 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 41.769 - 7.122 spettatori



UN TIRCHIO QUASI PERFETTO € 20.811 - 4.101 spettatori



BOLSHOI BALLET STAGIONE 2016-2017 € 16.207 - 1.351 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 13.594 - 2.788 spettatori



Box Office Italia 20 marzo La Bella e la Bestia vola anche di lunedì

Dopo un weekend da urlo, prosegue la corsa al botteghino italiano de La Bella e la Bestia. Altri 667.125 euro incassati nella giornata di ieri per il live-action Disney, che è così arrivato ad un totale di 7.639.261 euro in 5 giorni appena. Dietro il titolo di Bill Condon esordio in 2° posizione per Pino Daniele - il Tempo resterà, debuttante a quota 153.360 euro.

3° piazza con 81.836 euro per John Wick 2, seguito dai 72.130 euro di The Ring 3 e dai 50.084 euro di Kong: Skull Island. Sesta posizione con 39.669 euro per Logan, seguito dai 33.588 euro de Il diritto di Contare, dai 16.128 euro di Un tirchio quasi Perfetto, dai 14.800 euro di Moonlight e dai 9.946 euro di Questione di Karma.



Box Office 20 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 667.125 - 109.734 spettatori



PINO DANIELE - IL TEMPO RESTERA' € 153.360 - 13.218 spettatori



JOHN WICK 2 € 81.836 - 13.310 spettatori



THE RING 3 € 72.130 - 12.246 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 50.084 - 8.634 spettatori



LOGAN - THE WOLVERINE € 39.669 - 6.582 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 33.588 - 6.522 spettatori



UN TIRCHIO QUASI PERFETTO € 16.128 - 3.125 spettatori



MOONLIGHT - TRE STORIE DI UNA VITA € 14.800 - 3.099 spettatori



QUESTIONE DI KARMA € 9.946 - 1.991 spettatori





Box Office Italia, esordio boom per La Bella e la Bestia 7 milioni di euro in 4 giorni

842.626 euro all'esordio, nella giornata di giovedì; 1.112.059 euro il venerdì; 2.351.084 euro il sabato e per finire 2.445.237 euro la domenica. Totale: 6.923.885 euro in 4 giorni, con 981.540 spettatori paganti e una media per sala superiore agli 8000 euro. Si tratta del miglior weekend d'apertura di questo 2017. Uno dei più ricchi di sempre per la Disney. Dopo il boom americano, con 170 milioni di dollari in 72 ore, La Bella e la Bestia ha certificato il proprio successo anche in Italia. Stracciati i 5.125.252 euro al debutto di Cenerentola, così come i 4,4 milioni di Maleficent, i 3 milioni de Il libro della Giungla e i 2.8 de Il grande e potente Oz. Solo Alice in Wonderland, tra i live-action Disney, riuscì a fare di meglio con 8.155.000 euro. Ma era il 2010, anno del 'fenomeno 3D' e dei suoi rincari sul ticket ordinario. Bisognerà ora valutare la 'tenuta' del titolo di Bill Condon, ma è facile immaginare il crollo di un muro solitamente restio a cadere nel Bel Paese. Quello dei 20 milioni di euro finali.

Dietro la pellicola Disney, che ha finalmente portato una boccata d'ossigeno ad un botteghino da mesi in affanno, altre due new entry, ovvero The Ring 3 e John Wick 2. 772.015 euro in 4 giorni per l'horror Universal, seguito dai 766.314 euro del titolo Eagle Pictures, inspiegabilmente incapace di far meglio dei 783.750 euro del primo capitolo. A quota 2 milioni e mezzo è invece arrivato Kong: Skull Island, tutt'altro che esaltante fino ad oggi, con Logan - The Wolverine ad un passo dai 5 milioni totali. Sopra il milione e mezzo si fa strada Il diritto di contare, mentre Un tirchio quasi perfetto ha esordito con 253.927 euro. Delusione confermata Questione di Karma, a quota 800.000 euro, con Beata ignoranza sopra i 3 milioni e mezzo e Rosso Istanbul di Ozpetek a quota 1 milione e mezzo. Esordio da 151.069 euro, infine, per Loving.

Weekend variegato il prossimo grazie alle uscite di Victoria, Elle di Paul Verhoeven, Slam - Tutto per una ragazza di Andrea Molaioli, In viaggio con Jacqueline, La cura del Benessere di Gore Verbinski, Life - Non oltrepassare il limite di Daniel Espinoza e Non è un paese per giovani di Giovanni Veronesi.