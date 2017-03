Dredd: nuova action figure di Sylvester Stallone

Di Pietro Ferraro lunedì 20 marzo 2017

Xensation annuncia una nuova action-doll di Sylvester Stallone dedicata all'action anni '90 "Dredd - La legge sono io".

Nel 1995 usciva nelle sale Dredd - La legge sono io, un adattamento del fumetto Judge Dredd con protagonista Sylvester Stallone. La trama raccconta di uno scenario post-apocalittico violento e corrotto dove l'imposizione della giustizia viene applicata con brutale pugno di ferro da forze dell'ordine note come "Giudici" con la capacità di arrestare, giudicare e condannare i criminali.

Giudice Dredd, il cui nome completo è Joseph Dredd, è un personaggio dei fumetti creato da John Wagner (testi) e Carlos Ezquerra (disegni) da un'idea originale di Pat Mills. Il suo debutto risale al 1977 sulla rivista britannica 2000 AD.

Tra le curiosità legate al film da segnalare i costumi disegnati da Gianni Versace e il brano dei titoli di coda "Dredd Song" scritta e interpretata dai Cure.

Xensation ha annunciato una nuova action-doll in scala 1/ 6 che ritrae il Giudice Dredd di Sylvester Stallone. La figure con casco non removibile, che potete vedere in dettaglio nella galleria fotografica che apre l'articolo, sarà rilasciata in edizione limitata ad aprile 2017 ed è possibile preordinarla QUI.

John Wagner, il creatore del fumetto originale, in un'intervista ha detto che la storia del film non aveva nulla a che fare con Judge Dredd, anche se Stallone era perfetto per la parte. Nel 2012 è uscito il reboot Dredd di Pete Travis, adattamento molto più fedele al fumetto originale con Karl Urban nuovo Giudice Dredd.