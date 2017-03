Moda Mia: trailer e poster del film di Marco Pollini

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 marzo 2017

Moda Mia: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatcio di Marco Pollini nei cinema italiani dal 23 marzo 2017.

Ahora!film ha reso disponibili un trailer ufficiale e un trailer musicale del film Moda Mia, secondo lungometraggio di Marco Pollini (Le Badanti) in arrivo nelle sale italiane il prossimo 23 marzo.

Giovanni ha 16 anni ed è figlio di un pastore, antonio e di una madre, alice, che fragile ed esausta dei continui tradimenti del marito, decide di abbandonare la famiglia. il ragazzo frequenta un istituto tecnico artistico in sardegna e coltiva un sogno, lavorare nel mondo della moda. E' giugno e la scuola sta finendo. giovannino deve occuparsi della casa e della sorellina di 8 anni stella, vessato continuamente dal padre che lo costringe a seguire le pecore e il terreno e lo tratta con disprezzo. Quando giovannino, durante una sfilata amatoriale vince un premio grazie ad abiti realizzati con materiale di recupero, capisce che ha l'abilità e talento per perseguire il suo sogno: tenterà dunque l'impossibile per lasciare il padre ed aiutare la sorella e la madre, cercando di trovare il modo di arrivare a Milano.

Moda Mia, film girato in location scelte con estrema accuratezza tra arzachena, canniggione palau, oltre a esaltare e valorizzare gli splendidi paesaggi, vede impegnate maestranze locali e attori sardi tra professionisti ed esordienti, e ha il sostegno di imprese autoctone che hanno preso parte al film per promuovere il proprio marchio, come "Famiglia Orro" azienda multifunzionale e fattoria didattica fortemente legata al territorio e alle sue specificità tra i cui prodotti spicca il vernaccia di oristano, liquore simbolo del territorio regionale. moda mia gode inoltre del supporto logistico organizzativo della fondazione Sardegna Film Commission.

Il soggetto, scritto e sceneggiato da Marco Pollini e basato su una storia vera, racconta le vicende di giovannino, delicato e sensibile giovane sardo alle prese con il suo sogno di divenire un giorno stilista di moda. giovannino dovrà perseguire il suo obbiettivo scontrandosi con la ritrosia di un ambiente ostile e il disprezzo di un padre-padrone, antonio, rozzo pastore dedito ai vizi che non è in grado di riconoscere ed apprezzare il talento del figlio. nel cast troviamo Pino Ammendola nel ruolo di antonio, e i giovanissimi attori sardi francesco desogus, nel ruolo di giovannino e Davide Garau in quello di domenico. hanno preso parte alle riprese anche l'apprezzato attore 86ene Gianpaolo Loddo e le cagliaritane Valentina Sulas e Margherita Margarita, mentre appare in partecipazione speciale il popolare giornalista cesare corda. nella pellicola vedremo anche Melissa Satta, protagonista di un particolare cameo che la ritrae come top model e musa ispiratrice a testimonianza del suo instancabile impegno nel promuovere i luoghi che l'hanno vista crescere e divenire la splendida e poliedrica professionista celebrata in italia e all'estero.

La colonna sonora del film comprende brani della tradizione sarda come il brano “No potho reposare” ripresa dal compositore Valerio Mauro, la canzone “Attimi Fragili” che apre il film ed è stata composta da Kristian Sensini e comprende musiche dance e house composte dall' autore e dj Emanuele Chiesa. Anche il compositore Mauro Facchin ha composto alcuni brani di grande impatto emotivo presenti nel film. Tra i brani che compongono la colonna sonora anche “Nothing to loose” di Waira, all’anagrafe Camilla Cristofoletti, giovanissima cantautrice di Bolzano di grande talento che ha da poco pubblicato il suo album e si è esibita con successo in concerto in Italia e all’estero nelle principali capitali europee.

La colonna sonora di Moda Mia è disponibile in tutti gli store digitali, inoltre verrà realizzata una tiratura speciale in vinile in collaborazione con PHONOPRESS.

Track Listings:

1. Attimi Fragili - Kristian Sensini

2. Piano Suite - Murru

3. Agora - Emanuele Chiesa

4. Special Fashion - Emanuele Chiesa

5. No potho reposare - Sardinia’s

6. Everyday - Fatblock

7. Battiti del Cuore nel mare - Valerio Mauro

8. Let Loose - Mesta feat . Fatman Scoop

9. Sons of the war - Franco Bignotto

10. Fischi di sfida - Vinicio Bianchini

11. Nothing to loose - Waira