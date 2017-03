Codice Unlocked: trailer italiano e poster del thriller con John Malkovich e Noomi Rapace

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

Codice Unlocked: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Michael Apted nei cinema italiani dal 4 maggio 2017.

Noomi Rapace dopo Millennium e Prometheus torna con un altro personaggio grintoso e in questo caso letale nel thriller Codice Unlocked - Londra sotto attacco in arrivo nei cinema italiani il 4 maggio 2017.

Diretto da Michael Apted (Il mondo non basta, Via dall'incubo) e scritto da Peter O'Brien, Codice Unlocked racconta la storia di un'esperta in interrogatori della CIA (Noomi Rapace) che dopo aver fornito involontariamente informazioni ad alcuni terroristi, che hanno intenzione di sferrare un attacco biologico su Londra, è costretta ad intraprendere una corsa contro il tempo per fermare l'attacco.

Il notevole cast del film include anche Michael Douglas, Orlando Bloom, John Malkovich e Toni Collette.





Alice, agente della CIA esperta nella conduzione di interrogatori, riesce ad ottenere da un giovane prigioniero membro di una cellula terroristica delle informazioni vitali su un prossimo attacco contro un obiettivo americano a Londra. La donna riferisce i risultati dell’interrogatorio a Frank Sutter, uno dei responsabili dell’operazione, ma di lì a poco scopre di essere stata raggirata perché Sutter non è affatto chi lei pensa. Alice si rende conto di aver fornito involontariamente all’uomo informazioni utili alla realizzazione dell’attentato ed entra in azione per fermarlo.