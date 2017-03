Valerian e la città dei mille pianeti di Luc Besson NON sarà a Cannes 2017

Di Federico Boni lunedì 20 marzo 2017

Valerian e la città dei mille pianeti non è ancora completato.

Esattamente 20 anni fa Il quinto elemento aprì la 50esima edizione del Festival di Cannes. Peccato che Luc Besson non intenda fare altrettanto con l'imminente 70esima edizione. Valerian e la città dei mille pianeti, suo atteso ritorno allo sci-fi, non sarà sulla Croisette. Ad annunciarlo lo stesso regista francese, all'Hollywood Reporter.

'Finirò il montaggio a fine maggio inizio giugno. Non abbiamo mai pensato a Cannes, perché usciremo in sala nel mese di luglio. Ho aperto Cannes con Il Quinto Elemento, ma di solito questo si fa quando il film esce subito dopo, il giorno dopo, ma luglio è troppo lontano. Anche se fossimo stati pronti, non ci saremmo andati'.

Valerian e la città dei mille pianeti: trailer italiano del film di Luc Besson Luc Besson adatta per il grande schermo la graphic-novel francese "Valerian e Laureline" In attesa del nuovo trailer, che verrà diffuso mercoldì, Valerian e la città dei mille pianeti è quindi arrivato al montaggio finale, con 2.734 gli effetti speciali al suo interno, rispetto agli appena 188 de Il quinto Elemento. Protagonisti Cara Delevingne, Clive Owen e Dane DeHaan.

Nell’anno 2740, Valerian e Laureline sono Corpi Speciali incaricati dal governo di mantenere l’ordine in tutto l’universo. Seguendo gli ordini del loro comandante, Valerian e Laureline si imbarcano per una missione nella città intergalattica di Alpha, metropoli in continua espansione e dimora di migliaia di specie diverse provenienti da ogni angolo della Galassia. Questa importante e storica città, è sotto l’attacco di un nemico sconosciuto. Valerian e Laureline dovranno combattere contro il tempo per trovare l’origine di questa forza maligna e fermarla prima che distrugga il nostro universo.

Fonte: HollywoodReporter