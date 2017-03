Robert Downey Jr. sarà il nuovo Dottor Dolittle

Di Federico Boni lunedì 20 marzo 2017

Dopo Rex Harrison ed Eddie Murphy, sarà Robert Downey Jr. ad indossare i panni del Dottor Dolittle.

Man of the People, Robert Downey Jr. per il nuovo film di Richard Linklater Robert Downey Jr. medico truffatore per il nuovo film di Richard Linklater. 16 anni dopo il secondo ed ultimo capitolo targato Eddie Murphy, la Universal Pictures ha deciso di far resuscitare il mitico Dottor Dolittle. A detta dell'Hollywood Reporter, infatti, Robert Downey Jr. sarà il nuovo protagonista di un potenziale franchise.

Il viaggio del Dottor Dolittle il titolo del nuovo film, ispirato ovviamente al personaggio creato nel 1920 da Hugh Lofting. A dirigere la pellicola Stephen Gaghan, regista di Syriana, qui anche sceneggiatore dopo una prima bozza firmata Tom Shepherd. Si tratterà della 3° versione del Dottor Dolittle in sala.

La prima nel 1967, con Rex Harrison negli abiti del protagonista e vincitrice di un Oscar, per poi lasciar spazio al remake del 1998 trainato da Murphy, campione d'incassi con 300 milioni di dollari incassati in tutto il mondo. Nel 2001 il tutt'altro che esaltante sequel, sceso ai 176,104,344 dollari incassati. La Universal ha fatto suoi i diritti del nuovo Dolittle la scorsa settimana, al termine di una vera e propria guerra d'offerte. Joe Roth e Jeff Kirschenbaum produrranno la pellicola insieme a Susan Downey e al marito Robert. Per chi non lo sapesse il dottor Dolittle è l'unico veterinario del mondo in grado di parlare il linguaggio degli animali grazie alle lezioni impartitegli dal vecchio pappagallo Polinesia. Un dono speciale che, tra sorprese di ogni tipo, consentirà a questo strano medico di girare il mondo, discorrendo liberamente con animali di ogni genere, compreso un rarissimo esemplare di "spingitira", curioso incrocio tra una gazzella e un unicorno.

Dopo Sherlock Holmes e Iron Man, quindi, Downey Jr. si prepara ad iniziare un nuovo possibile franchise cinematografico.

