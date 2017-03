Cannes 2017, Monica Bellucci di nuovo madrina

Di Federico Boni lunedì 20 marzo 2017

Sarà Monica Bellucci ad aprire e chiudere la 70esima edizione del Festival di Cannes.

Cannes 2017: Pedro Almodóvar sarà il Presidente di Giuria Sarà il celebrato regista spagnolo, Pedro Almodóvar, a presiedere la settantesima edizione del Festival di Cannes, che si terrà dal 17 al 28 maggio 2017 14 anni dopo la prima volta, Monica Bellucci sarà la madrina della 70esima edizione del Festival di Cannes, pronto a partire il prossimo 17 maggio. Per la 52enne Monica un bis inatteso, dopo aver ricoperto lo stesso ruolo nel 2003. Tre anni dopo, come dimenticarlo, prese parte alla giuria presieduta da Wong Kar-wai che assegnò la Palma d'Oro a Il vento che accarezza l'erba di Ken Loach.

D'altronde la Francia ama la Bellucci, per la prima volta in cartellone nel lontano 2000 con il dimenticabile Under Suspicion di Stephen Hopkins. Nel 2002 lo scandalo targato Irreversible di Gaspar Noè, in cui recitava accanto all'amato Vincent Cassel, per poi tornare sulla Croisette con Sanguepazzo di Marco Tullio Giordana, con Ne te retourne pas di Marina de Van e con Le meraviglie di Alice Rohrwacher, Grand Prix Speciale della Giuria nel 2014. A presiedere la Giuria della 70esima edizione Pedro Almodóvar, nel 1999 premio per la regia con Tutto su mia Madre e nel 2006 premio per la miglior sceneggiatura con Volver.

Vista nell'ultima stagione della serie Amazon Mozart in the Jungle, la Bellucci sarà a breve nuovamente in televisione con un'altra serie attesissima. Twin Peaks di David Lynch.