Star Wars: foto e video dal set vintage con Mark Hamill

Di Pietro Ferraro martedì 21 marzo 2017

Mark Hamill ha condiviso alcune sue foto dal set nei panni di Luke Skywalker dallo Star Wars originale.

Mancano 10 mesi al ritorno di Luke Skywalker sul grande schermo in Star Wars: The Last Jedi che uscirà nei cinema il prossimo dicembre e a circa un mese di distanza dal vederlo nel primo teaser trailer del film che dovrebbe debuttare alla Star Wars Celebration questo aprile. Anche se a Mark Hamill non è permesso mostrarci qualcosa di nuovo relativo a Star Wars 8, l'attore ha interpretato Luke Skywalker in quattro film di Star Wars quindi ha deciso di fare ai fan un regalo vintage condividendo un paio di foto, tra cui la prima foto in assoluto di Luke Skywalker dal set di Una nuova speranza nel 1977.

Scattata in Tunisia il mattino del Giorno 1 di riprese in attesa del mio primo ciak. Forse la prima foto in assoluto di Luke Skywalker in Star Wars.

Questo è certamente un pezzo divertente della storia di Star Wars ed è bello che Mark Hamill abbia deciso di condividerla con i suoi fan su Twitter. L'attore aveva solo 24 anni quando è arrivato in Tunisia per girare il film che avrebbe cambiato per sempre la sua vita e di certo non sapeva, quasi 41 anni fa, che questo stesso film avrebbe cambiare la vita di tanti altri.

A quel tempo Mark Hamill non aveva idea dell'icona che questo ingenuo ragazzo aspirante Jedi sarebbe diventato. Un ruolo che ha certamente contribuito a formare la sua carriera. Mark Hamill ha ripreso il ruolo sia in L'impero colpisce ancora che in Il ritorno dello Jedi, per poi tornare nei panni di Luke "segui la Forza" Skywalker nel 2015 per Star Wars: Il risveglio della Forza. In questo nuovo film Hamill è apparso su schermo per un solo minuto senza pronunciare alcuna battuta.

Alla seconda foto condivisa da Hamill è legata una curiosità: per quasi 40 anni LucasFilm non ha voluto che i fan guardassero questa particolare foto dal set del primo film di Star Wars, Una nuova speranza. Mark Hamill condividendo la foto ha rivelato il motivo per cui LucasFilm non ha mai mostrato a nessuno questa foto.

Un utente Twitter che si è imbattuto in questa foto ha chiesto all'attore cos'era quella "fasciatura bianca" che si intravede sul petto chiedendosi se fosse parte del costume. Mark Hamill ha spiegato che si trattava in realtà di una semplice t-shirt. LucasFilm non ha voluto rilasciare questa foto, perché si poteva vedere la t-shirt sotto la tunica di Luke.

Per anni Lucasfilm non ha voluto rilasciare questa immagine perché si può vedere la t-shirt scollata sotto la tunica, e non indosso nemmeno i miei leggings #StopInTheNameOfLove.

L'iconico franchise il prossimo 25 maggio festeggia il suo 40° anniversario con festeggiamenti previsti in occasione della Star Wars Celebration che si terrà dal 13 al 16 aprile a Orlando, in Florida.

Sempre riguardo a Star Wars, alcuni fan hanno scovato e condiviso su Twitter un video con un dietro le quinte del sequel L'impero colpisce ancora, dove Mark Hamill viene morso da un serpente durante una scena ambientata a Dagobah, mentre sta per abbandonare il suo addestramento con Yoda. Mentre Mark Hamill non è stato gravemente ferito dal serpente, il morso lo ha certamente spaventato con l'attore che ha esclamato: "fottuto mi ha morso!". Alcuni fan hanno sottolineato che è stato uno dei rari momenti in cui l'attore è stato ripreso mentre dice una parolaccia.







Taken in Tunisia early morning Day #1 waiting for my 1st shot (emerging from home for robot auction)-Perhaps the very 1st #LukePic #SW pic.twitter.com/WMCGnWCotP

— Mark Hamill (@HamillHimself) 18 marzo 2017



One was wondering what was that white bandeau accross @HamillHimself 's chest? Costume design or #NippleProtector against the fabric... pic.twitter.com/nS3IsLKiPF — MarkHamill UK/France (@hamill_france) 20 marzo 2017