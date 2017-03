American Assassin con Dylan O’Brien uscirà il 15 settembre 2017

Di Federico Boni martedì 21 marzo 2017

Dylan O'Brien e Michael Keaton protagonisti di American Assassin.

American Assassin: prima immagine ufficiale con Dylan O'Brien Dylan O'Brien è l'agente antiterrorismo Mitch Rapp protagonista della serie di bestseller dello scrittore Vince Flynn. C'è odore di Toronto Film Festival per American Assassin, action Lionsgate la cui uscita in sala è stata ufficializzata: 15 settembre 2017. Protagonista il giovane Dylan O'Brien, affiancato da Michael Keaton, Taylor Kitsch, Sanaa Lathan e Shiva Negar. A dirigere il tutto Michael Cuesta (Kill The Messenger, Homeland, L.I.E.), con Stephen Schiff allo script.

"American Assassin" non è altro che uno dei quindici romanzi ambientati nel mondo del controterrorismo di Mitch Rapp firmati Vince Flynn. Oltre 20 milioni le copie vendute in tutto il mondo, per un primo adattamento che potrebbe diventare franchise cinematografico. L'assassino americano il titolo italiano, edito nel Bel Paese da Time Crime.

Dopo decenni di spietata Guerra fredda, gli Stati Uniti si trovano in una posizione sempre più vulnerabile. Thomas Stansfield, veterano e capo della CIA, sa che l'identità del prossimo nemico è più sfuggente che mai. Per combatterlo con le sue stesse armi chiama la sua protetta, Irene Kennedy, e il suo vecchio collega, Stan Hurley, per formare un nuovo gruppo di agenti sotto copertura. Ma quale uomo è disposto a uccidere per il proprio Paese senza indossare una divisa? Irene lo troverà dopo l'attacco terroristico di Lockerbie: 270 vittime in una fredda notte di dicembre e tutti i loro familiari colpiti da una tragedia per cui non sembra esserci conforto. Uno di loro è Mitch Rapp, che ha perso la donna che amava. Ma non cerca conforto. Vuole i colpevoli. Sei mesi di intenso addestramento e Rapp è pronto: dietro lo sguardo d'acciaio dell'ultimo eroe della nazione si nasconde un giovane uomo pronto a diventare un assassino americano.

Lorenzo di Bonaventura (Transformers) e Nick Wechsler (The Road, Magic Mike) hanno prodotto il film, che andrà a scontrarsi in sala con The Solutrean.

Fonte: Comingsoon.net