Battle of the Sexes ha una data d'uscita: sarà a Venezia?

Di Federico Boni martedì 21 marzo 2017

Il leggendario match tra i tennisti Jean King e Bobby Riggs sarà cinema con i registi di Little Miss Sunshine. In sala dal 22 settembre 2017.

Birdman di Alejandro González Iñárritu: Recensione in Anteprima Birdman di Alejandro González Iñárritu apre ufficialmente la settantunesima edizione della Mostra di Venezia. Leggete la recensione di Cineblog 3 anni dopo Birdman, film d'apertura della Mostra Internazionale del Cinema di Venezia poi trionfatore agli Oscar, in casa Fox Searchlight Pictures potrebbero tentare il bis. Battle of the Sexes, titolo diretto da Jonathan Dayton e Valerie Faris, registi di Little Miss Sunshine, e sceneggiato dal premio Oscar Simon Beaufoy (The Millionaire, 127 Ore, The Full Monty), uscirà infatti il 22 settembre del 2017. Poco dopo il via del Festival in Laguna.

Protagonisti Emma Stone, Steve Carell ed Elisabeth Shue, insieme a Sarah Silverman, Alan Cumming, Andrea Riseborough, Eric Christian Olsen, Natalie Morales, Austin Stowell, Wallace Langham, Jessica McNamee, Mickey Sumner e Bill Pullman, deceduto poche settimane fa.

Al centro della trama la leggendaria partita di tennis tra Billie Jean King e Bobby Riggs, andata in scena nel 1973. Se lei era una campionessa di 29 anni, lui era un ex tennista 55enne convinto della superiorità maschile rispetto alle donne. Almeno nel tennis. Una 'battaglia dei sessi' che divenne l'evento sportivo televisivo più visto di tutti i tempi. Un match che catturò lo spirito rivoluzionario del tempo scatenando una discussione globale sulla parità di genere, stimolando inoltre il movimento femminista.

