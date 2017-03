Princesses, arriva il film sulle Principesse in stile Avengers?

Di Federico Boni martedì 21 marzo 2017

Pioggia di principesse guerriere in Princesses.

Ciò che si era visto in Shrek potrebbe ora diventare realtà. Tracking Board riporta la news che David Boxerbaum e Jake Wagner starebbero proponendo a diversi studios di Hollywood una sceneggiatura descritta come una sorta di 'Avengers' in stile principesse delle fiabe. Princesses, il titolo.

Nir Paniry, che ha in precedenza scritto e diretto il low-budget sci-fi Extracted, ha messo mano al soggetto, che sta ricevendo tanta attenzione in quel di Los Angeles. Non si conoscono le principesse che andrebbero a far parte del team, ma si sospetta che siano ovviamente le più iconiche e di pubblico domimio. Nel caso in cui la Walt Disney Pictures facesse sua la pellicola, è evidente, potrebbe attingere a piene mani dalle proprie celebri principesse, affidando magari l'intera operazione a Joachim Rønning, regista del nuovo capitolo dei Pirati dei Caraibi. Il suo co-regista, Espen Sandberg, è infatti legato ad un progetto norvegese in solitaria dal titolo Roald Amundsen. Il duo, in sostanza, si spaccherà.

Lawrence Grey (Lights Out, Last Vegas) produrrà Princesses attraverso la sua Grey Matter.

