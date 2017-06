Rachel: trailer italiano e nuovo poster del film con Rachel Weisz

Di Pietro Ferraro sabato 24 giugno 2017

Rachel: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller di Roger Michell nei cinema italiani dal 5 ottobre 2017.

2oth Century Fox ha reso disponibile un primo trailer italiano di Rachel (My Cousin Rachel), il dramma romantico a tinte thriller in arrivo nei cinema italiani il 5 ottobre 2017.

Il film è diretto da Roger Michell (Le Week-End), basato sul romanzo originale "Mia cugina Rachele" di Daphne du Maurier e interpretato da Rachel Weisz e Sam Claflin.





RACHEL è una storia d’amore misteriosa e con differenti livelli di lettura, in cui un giovane inglese (Sam Claflin) mette in atto una strategia di vendetta contro la sua enigmatica e bellissima cugina (Rachel Weisz), credendola responsabile della morte di suo cugino Ambrose, con cui è cresciuto. Tuttavia, dopo aver conosciuto la donna, i suoi sentimenti iniziano a cambiare e finisce per soccombere al suo fascino fino ad esserne ossessionato...

Il cast è completato da Holliday Grainger, Iain Glen, Andrew Knott, Poppy Lee Friar, Andrew Havill, Vicki Pepperdine, Louis Suc, Attila G. Kerekes, Katherine Pearce, Stuart Davidson, Harrie Hayes, Chris Gallarus, Austin Taylor , Tristram Davies, Bobby Scott Freeman, Holly Sohail e Don Whistance.

Questo film segna il terzo adattamento del romanzo originale "Mia cugina Rachele" di Daphne du Maurier, con il primo adattamento che ha debuttato sul grande schermo nel 1952, interpretato da Olivia de Havilland come Rachel Ashley e Richard Burton come Philip Ashley. Il romanzo è stato poi adattato in una miniserie tv del 1983 interpretata da Geraldine Chaplin e Christopher Guard.

A seguire trovate anche una nuova locandina ufficiale del film.





