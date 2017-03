The Mask: nuove action figures di Jim Carrey

Di Pietro Ferraro mercoledì 22 marzo 2017

Dalla commedia fantastica "The Mask" un set con due action-doll che ritraggono lo Stanley Ipkiss di Jim Carrey prima e dopo la trasformazione.

Nel 1994 usciva nelle sale The Mask - Da zero a mito una "spumeggiante" commedia fantastica con uno scatenato Jim Carrey che vestiva i panni del mite impiegato Stanley Ipkiss e del suo alter ego, il folleggiante "The Mask" in cui Stanley si trasforma quando indossa un'antica maschera dai poteri mistici.

Il film ebbe un successo tale da generare una serie televisiva animata, un videogioco e un sequel The Mask 2 (Son of the Mask) senza Jim Carrey che finì per essere stroncato dalla critica e aggiudicarsi un Razzie Award come Peggior sequel.

The Mask è un personaggio dei fumetti della Dark Horse, creato nel 1989 da John Arcudi (testi) e Doug Mahnke (disegni) e pubblicato sulle pagine della rivista Mayhem.

Asmus Toys presenta un imperdibile set deluxe realizzato in scala 1/6 con Stanley Ipkiss con pigiama e The Mask abbigliato con il suo iconico vestito giallo in stile anni 50’.

Nel set è incluso anche una figure di Milo, il cane che ha salvato il suo padrone e si è trasformato in "The Mask". Con un magnete posizionato sul collo della figure si può cambiare la testa da Milo a "Mask Milo".

Caratteristiche: Due teste intercambiabili The Mask (ghigno e risata) / Corpo con oltre 30 punti di articolazione / Cinque paia di mani intercambiabili / Cappello con piuma / Una camicia bianca a maniche lunghe / Una giacca lunga gialla / Un paio di pantaloni lunghi "johhpurs" gialli e bretelle / Una cravatta fantasia / Maschera magica / Seconda figure con Stanley in pigiama / Maschera intercambiabile per la testa di Milo / Un paio di stivali da ballo.

