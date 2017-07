Death Note: prima clip in italiano e locandine dal Comic-Con 2017

Di Pietro Ferraro venerdì 21 luglio 2017

Death Note: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film live-action di in esclusiva su Netflix dal 25 agosto 2017.

Netflix ha portato alcune delle sue produzioni al Comic-Con di San Diego per presentarle e ottenere qualche feedback prima di mandarle in onda sul suo servizio streaming. Uno dei film presentato all'evento è l'adattamento live-action Death Note molto atteso e alquanto controverso. Ora dalla convention arrivano una prima clip con una scena in italiano del film che mostra Willem Dafoe come Ryuk lo Shinigami e tre nuovi character poster.

Netflix ha proiettato la clip durante il panel per Bright e Death Note. La clip presenta Light Turner (Nat Wolff) che non crede ai suoi occhi quando si ritrova di fronte ad una creatura demoniaca che gli speiga come utilizzare il Death Note. Ciò porta a Light a scrivere il nome di un bullo nel quaderno, insieme alla modalità della morte: "Decapitazione". Prima che possiamo vedere cosa succede, la clip termina.

Ci sono tantissimi fan del materiale originale che non sono soddisfatti del cast e di alcuni degli altri cambiamenti che sono stati apportati al materiale originale, ma Netflix ha creato questo adattamento per un pubblico ampio e il regista Adam Wingard ha difeso i cambiamenti apportati che ha definito necessari.

Il cast di Death Note include Nat Wolff (Colpa delle stelle), Margaret Qualley (The Nice Guys), Lakeith Stanfield (Scappa - Get Out), Paul Nakauchi (Alpha e Omega), Shea Whigham (Agente Carter) e Willem Dafoe (The Boondock Saints) come la voce di Ryuk lo Shinigami.

Death Note si basa sul famoso manga giapponese scritto da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata. La storia segue uno studente di scuola superiore che si imbatte in un quaderno sovrannaturale che ha un grande potere: se il proprietario scrive il nome di qualcuno sul quaderno mentre immagina il suo volto, questi morirà. Con questo nuovo potere di vita e morte il giovane comincia a uccidere tutti coloro che non ritiene degni.

Oltre alla clip, Netflix ha anche reso disponibili tre nuovi character poster di Death Note che debutta il 25 agosto.





Death Note: nuovo trailer italiano e poster del live-action americano

Nuovo trailer sottotitolato in italiano e primo poster per l'adattamento live-action americano Death Note di Adam Wingard che vede Willem Dafoe prestare la voce allo shinigami Ryuk.

Il film in onda su Netflix in esclusiva il prossimo 25 agostoè ispirato al celebre manga omonimo ideato e scritto da Tsugumi Ōba e disegnato da Takeshi Obata.

Adam Wingard ha parlato in passato di voler di portare la serie anime in uno scenario più realistico rendendo l'aspetto visivo più "grintoso" e "vissuto".





Death Note: primo trailer italiano del live-action americano

Finalmente disponibile un primo teaser trailer italiano del nuovo adattamento live-action americano di Death Note. Originariamente concepito come un reboot per il grande schermo del popolare franchise giapponese, il film alla fine è diventato una produzione Netflix.

Il Death Note americano è basato sul famoso manga giapponese di culto scritto da Tsugumi Ohba e Takeshi Obata e segue uno studente di liceo che si imbatte in un quaderno sovrannaturale, rendendosi conto che detiene al suo interno un grande potere; se il proprietario vi scrive il nome di qualcuno conoscendone il volto, lui o lei morirà. Inebriato dalle sue nuove abilità divine, il giovane comincia a uccidere coloro che ritiene indegni di vivere.

E se tu avessi il potere di decidere chi vive e chi muore? Cosa faresti? Death Note esplora questa idea, portando la storia sulle coste degli Stati Uniti per la prima volta dopo es sere stato lanciato con successo in Giappone con un film live-action diventato di culto. Dopo l'orrido Dragon Ball siamo in attesa di vedere un adattamento degno di questo nome e il papabile attualmente è l'imminente Ghost in the Shell nei cinema italiani dal prossimo 30 marzo, ma anche questo Death Note potrebbe rivelarsi una sorpresa poiché non sembra trattarsi di un adattamento fedele, ma più di una rivisitazione.

Il film originale Netflix è diretto da Adam Wingard, regista del sequel Blair Witch e del thriller-horror You're Next. Il cast include Nat Wolff (Città di carta), Margaret Qualley (The Leftovers), Lakeith Stanfield (Scappa - Get Out), Paul Nakauchi (Pirati dei Caraibi: Ai confini del mondo), Shea Whigham (American Hustle) e Willem Dafoe (Spider-Man). Death Note sarà presentato in anteprima esclusiva su Netflix il 25 agosto.

Parlando dell'adattamento il regista Adam Wingard ha paragonato il suo nuovo Death Note al Batman Begins della trilogia di Christopher Nolan, lasciando intendere che in caso di successo questo film potrebbe lanciare il primo vero franchise di Netflix.