Escape Plan 2: primo trailer del sequel con Sylvester Stallone e Dave Bautista

Di Pietro Ferraro mercoledì 16 maggio 2018

Escape Plan 2: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'azione con Sylvester Stallone nei cinema americani dal 29 giugno 2018.

E' arrivato online un primo trailer del sequel Escape Plan 2: Hades che vede il ritorno di Sylvester Stallone, stavolta affiancato da Dave Bautista.

L'idea qui è leggermente diversa rispetto al primo Escape Plan. Questa volta il personaggio di Stallone è impegnato in una missione di salvataggio con il suo team.

In Escape Plan 2, anni dopo aver combattuto per fuggire da da una prigione inespugnabile, Ray Breslin (Sylvester Stallone) ha organizzato una nuova forza di sicurezza di alto livello. Ma quando uno dei membri della sua squadra scompare, Breslin deve tornare all'inferno da cui è fuggito per salvare il suo amico dal brutale campo di battaglia umano noto come "Hades".

Il film è diretto dal regista Steven C. Miller, i cui precedenti crediti includono First Kill, Arsenal ed Extraction. La sceneggiatura è di Miles Chapman, che ha scritto la prima puntata e già sta lavorando ad Escape Plan 3.

Il cast del film oltre che Sylvester Stallone e Dave Bautista, include anche Curtis "50 Cent" Jackson, Xiaoming Huang, Jesse Metcalfe, Jamie King e Alphonso A'Qen-Aten Jackson. Purtroppo Arnold Schwarzenegger co-protagonista dell'Escape Plan originale non è della partita.

Lionsgate ha fissato una data di uscita di Escape Plan 2 al 29 giugno 2018.

Escape Plan 2: foto e video dal set con Sylvester Stallone e Dave Bautista

Articolo pubblicato il 23 marzo 2017

Lo scorso ottobre è stato annunciato il sequel Escape Plan 2 con il ritorno di Sylvester Stallone e nel momento in cui scriviamo non c'è ancora nessuna conferma per un eventuale ruolo o cameo per Arnold Schwarzenegger. Le riprese del film hanno preso il via ad Atlanta, Georgia, questa settimana e ora Sylvester Stallone ha inviato un primo video dal set in cui appare insieme al suo co-protagonista Dave Bautista e al nuovo membro del cast Jesse Metcalfe. La parte più interessante di questo video però è un robot misterioso che a quanto pare apparirà solo nel finale del film.

Sylvester Stallone ha condiviso questo video su Instagram accompagnato dal seguente messaggio.

Sulla location delle riprese di Escape Plan 2 con Dave Bautista e Jesse Metcalfe. La scena era una sfida interessante e si è rivelata ottima...il film ha davvero un sacco di energia e di azione e sono molto felice di farne parte. Ho la sensazione che potrebbero volerne fare un terzo molto presto...Contate su di me. @davebautista #Lions gate #EscapePlan2

Il cast di Escape Plan 2 comprende anche Jaime King come Abigail Ross, Curtis "50 Cent" Jackson, che torna come Hush dal film originale e Pete Wentz, che è stato rivelato da alcune nuove foto dal set pubblicate dal regista Steven C. Miller (Marauders, Arsenal). Queste foto includono anche Dave Bautista che torna a collaborare con Miller dopo il thriller d'azione Marauders. Il regista ha anche condiviso un breve video del primo giorno di produzione in cui accenna ad una spettacolare scena di inseguimento.

L'Escape Plane originale vedeva Sylvester Stallone nei panni di Ray Breslin, un esperto di sicurezza spedito nella prigione più impenetrabile del mondo dove collabora con il Rottmayer di Arnold Schwarzenegger per fuggire e riabilitare il suo nome. Escape Plan non è stato un grande successo a livello nazionale, ma il suo introito all'estero, in special modo in Cina, ha giustificato questo sequel diventato una co-produzione Cina / USA da 20 milioni di dollari. Escape Plan ha incassato solo 25 milioni di dollari in patria, incasso rimpolpato abbondantemente a livello internazionale per un totale di 112 milioni in tutto il mondo, di questi circa 40 milioni provenienti dal box-office cinese.

