Da Alien a Life: 13 alieni da film horror

Di Pietro Ferraro domenica 26 marzo 2017

Life - Non oltrepassare il limite ha debuttato nei cinema italiani e Blogo vi propone una speciale classifica con 13 alieni da film horror.

Il thriller fantascientifico Life - Non oltrepassare il limite ha fatto il suo debutto nei cinema italiani e nonostante il film di Daniel Espinosa non manchi di appeal, il suo punto debole risiede nel cuore del film, l'alieno che assedia il team di scienziati nello spazio, il cercare di renderlo il più credibile possibile ne ha inficiato il lato "horror" e quando si strizza l'occhio ad un classico come Alien bisogna almeno omaggiarlo con il giusto vigore e coraggio.

Sulla scia di "Life" abbiamo stilato una speciale classifica video con 13 alieni da film horror ambientati rigorosamente nello spazio partendo naturalmente dal cult Alien di Ridley Scott.

1. Alien (1979)

Dopo che una nave spaziale da trasporto intercetta una chiamata di soccorso sconosciuta raggiunge la fonte del segnale sbarcando su un planetoide desolato dove l'equipaggio viene attaccato da una misteriosa forma di vita che ha un ciclo vitale da incubo.

Ridley Scott realizza un claustrofobico incubo nello spazio profondo supportato dai magistrali effetti speciali nati dalla collaborazione di Carlo Rambaldi e H.R. Giger. Un capolavoro inarrivabile senza se e senza ma.





2. Punto di non ritorno (1997)

L'equipaggio di una nave spaziale di soccorso indaga su un'astronave di ricerca scomparsa in un buco nero e riapparsa dal nulla con qualcuno o qualcosa a bordo.

Lo scrittore horror Clive Barker è stato consultato durante la pre-produzione. Lo sceneggiatore Philip Eisner ha definito il film come "Shining nello spazio". L'astronave Event Horizon è stato modellata sulla cattedrale di Notre Dame.





3. Fantasmi da Marte (2001)

Nel 2176 un'unità di polizia marziana viene inviata a prelevare un criminale molto pericoloso in un remoto avamposto minerario. All'arrivo i poliziotti scopriranno che il luogo è infestato dagli spiriti di un'antica civiltà marziana che prendono possesso dei corpi dei minatori trasformandoli in una brutale orda di assassini.

Originariamente il film doveva chiamarsi "Escape from Mars", un presunto sequel di Fuga da Los Angeles (1996) con Kurt Russell come Jena Plissken. Il film è considerato un remake futuristico di Distretto 13: le brigate della morte (1976) sempre diretto da John Carpenter.





4. The Last Days on Mars (2013)

Un gruppo di astronauti vengono uccisi uno ad uno da una forza misteriosa e terrificante mentre raccolgono campioni su Marte.

Lo sceneggiatore Clive Dawson ha cercato di restare il più fedele possibile al racconto originale di Sydney J. Bounds, "The Animators". Il regista Ruairi Robinson voleva realizzare un thriller paranoico con reminiscenze dal classico Alien e nella realizzazione è stato influenzato da registi come Paul Greengrass, Michael Mann e Sergio Leone.





5. Apollo 18 (2011)

Filmati vecchi di decenni dell'abbandonata missione Apollo 18 della NASA, dove due astronauti americani sono stati inviati in una spedizione segreta, vengono rinvenuti rivelando che il motivo per cui gli Stati Uniti non sono più tornati sulla Luna è la presenza di forme di vita aliena altamente ostili.

Il film è realizzato in stile falso documentario e ispirato ad una vera missione progettata dalla NASA, l'Apollo 18, che doveva essere lanciata nel dicembre del 1974 ma fu annullata. Una precedente versione del film includeva giganteschi mostri di roccia lunare.





6. Doom (2005)

Un team di Marine Spaziali vengono inviati per indagare su strani eventi in una struttura di ricerca su Marte, ma si trovano in balia di mostruosità geneticamente migliorate.

L'ambientazione del film è uno scavo archeologico a "Olduvai" su Marte. Sulla Terra la "Gola di Olduvai" è un importante sito archeologico africano che contiene alcuni resti di ominidi e artefatti risalenti a 3 milioni e mezzo di anni fa. Questa location è stata l'ambientazione per le scene di apertura di 2001: Odissea nello Spazio (1968). Il ruolo di Dwayne Johnson è stato offerto a Vin Diesel che rifiutò e nelle prime fasi di sviluppo era Arnold Schwarzenegger il protagonista designato.





7. Stranded (2013)

Quattro astronauti che lavorano in una base mineraria lunare subiscono un danno dall'impatto di una meteora che trasmette un'infezione che porterà paranoia, paura e morte.

Il film è diretto da Roger Christian scenografo Premio Oscar per lo Star Wars originale e candidato all'Oscar per le scenografie di Alien. Christian è anche il regista del famigerato Battaglia per la Terra con John Travolta. Il cast di Stranded include Christian Slater e Brendan Fehr, quest'ultimo noto per la serie tv Roswell e per il ruolo del tecnico di laboratorio Dan Cooper in CSI: Miami.





8. Creature - Il mistero della prima luna (1985)

Una spedizione su Titano scopre un essere alieno che si dimostra alquanto aggressivo e letale.

La squadra degli effetti speciali che ha lavorato in questo film è la stessa del cult "Aliens" di James Cameron. Alcuni degli oggetti di scena del film sono stati riciclati dal classico Il pianeta proibito (1956). Il personaggio di Klaus Kinski si chiama Hans Rudi Hofner, un omaggio all'artista H.R. Giger che ha creato lo xenomorfo di "Alien".





9. 666 il triangolo maledetto (1990)

Nel 2022 un team di tecnici viene inviato a riparare un'arma orbitale, ma un malfunzionamento della loro nave spaziale li porta sul lato oscuro della Luna dove ad attenderli c'è una misterioso navetta spaziale, apparentemente abbandonata, in cui una forza sinistra è in agguato.

Nel film, che ha fruito di un'uscita direct-to-video, si parla di una bizzarra connessione sovrannaturale tra la Luna, il triangolo delle Bermuda e il Diavolo. La sceneggiatura è stata scritta dai fratelli Chad e Carey Hayes, quest'ultimo è anche sceneggiatore del remake House of Wax, e dei due film della serie horror The Conjuring (L'evocazione e Il caso Enfield).





10. Inseminoid - Un tempo nel futuro (1981)

Un equipaggio di archeologi interplanetari è minacciato quando una creatura aliena infetta uno dei loro membri trasformandolo in un omicida che comincia ad ucciderli uno ad uno.

Film afflitto da una cronica mancanza di budget. La sceneggiatura è stata scritta in quattro giorni, perché il regista Norman J. Warren aveva trovato i finanziatori, ma enon aveva ancora una sceneggiatura. Il film è stato girato in quattro settimane.





11. Forbidden World (1982)

In un lontano futuro, un marshal federale arriva in un laboratorio di ricerca su un pianeta remoto in cui un esperimento genetico è sfuggito al controllo e ha iniziato a nutrirsi dei membri del team scientifico.

Il film, conosciuto anche con il titolo di Mutant, è stato prodotto da Roger Corman leggendario produttore di B-movies. Le sequenze della battaglia spaziale iniziale sono scene riciclate da I Magnifici Sette nello Spazio (1980). Questo progetto era stato originariamente concepito come una versione nello spazio profondo di Lawrence d'Arabia (1962), ma Roger Corman considerava il budget previsto proibitivo, quindi il regista Allan Holzman alla fine ha proposto un'imitazione di Alien e Corman ha accettato di finanziare il film.





12. Dead Space (1991)

Un letale virus alieno attacca l'equipaggio di una stazione spaziale su Saturno.

Il cast include Bryan Cranston e il Marc Singer della serie tv Visitors. Il regista Fred Gallo non ha letto la sceneggiatura fino al primo giorno di riprese. il film è stato girato in 17 giorni. Il film è un remake di Forbidden World (1982) prodotto da Roger Corman.





13. Life (2017)

Un team di scienziati a bordo della Stazione Spaziale Internazionale scopre una forma di vita aliena in rapida evoluzione che ha causato l'estinzione su Marte, e che ora minaccia l'equipaggio e tutta la vita sulla Terra.

Il film diretto da Daniel Espinosa (Safe House, Child 44) è stato scritto da Paul Wernick e Rhett Reese sceneggiatori di Benvenuti a Zombieland, G.I. Joe - La vendetta e Deadpool. Espinosa ha voluto realizzare un film che fosse scientificamente credibile omaggiando al contempo il classico Alien (1979).