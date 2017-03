Power Rangers, sono 5 i sequel in programma

Di Federico Boni giovedì 23 marzo 2017

Power Rangers, pioggia di sequel in arrivo.

24 ore ancora e il reboot dei Power Rangers uscirà nei cinema d'America. Ebbene se la pellicola dovesse aver successo, il franchise proseguirà con ben 5 sequel. Parola di Haim Saban, fondatore di Saban Entertainment che produce e distribuisce la serie televisiva, intervistato da Variety.

"Se il giorno dell'uscita questo film avrà successo come spero, il 25 marzo avremo la prima riunione per discutere la storia del sequel. Il pubblico di oggi è più sofisticato rispetto al passato. Pensate a film come Il Libro della Giungla e Arrival. Gli effetti visivi sono pazzeschi. Il giovane pubblico si aspetta di più? Ovviamente. E lo avranno. Abbiamo una storia che copre sei film".

Diretto da Dean Israelite, il film vede sul set Dacre Montgomery, RJ Cyler, Naomi Scott, Becky G, Ludi Lin, Elizabeth Banks, Bryan Cranston e Bill Hader. Costato 100 milioni di dollari, il titolo Lionsgate dovrebbe incarrarne almeno 250 in tutto il mondo per andare in pari, garatendosi così il primo dei 5 annunciati sequel. I Power Rangers usciranno nelle sale d'Italia il 6 aprile prossimo.

Fonte: Comingsoon.net