Al cinema dal 23 marzo: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 23 marzo 2017

Arrivano in sala il fantascientifico "Life - Non oltrepassare il limite" e i thriller "Elle" e "La cura del benessere".

- Life - Non oltrepassare il limite (USA 2017 - Fantascienza - Durata 103 minuti) di Daniel Espinosa con Jake Gyllenhaal, Rebecca Ferguson, Ryan Reynolds, Hiroyuki Sanada, Ariyon Bakare. Trama: L'equipaggio di una stazione spaziale internazionale è in procinto di fare una delle scoperte più importanti della storia: raccogliere la prima prova di una vita terrestre su Marte. Quando l'equipaggio inizia a svolgere le prime ricerche sul campione, capirà di trovarsi di fronte una forma di vita più intelligente del previsto. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- La cura dal benessere (USA / Germania 2017 - Thriller - Durata 145 minuti) di Gore Verbinski con Dane DeHaan, Jason Isaacs, Mia Goth, Celia Imrie, Lisa Banes, Adrian Schiller. Trama: Un ambizioso giovane è stato mandato ad incontrare il CEO della sua azienda in un idilliaco ma altrettanto misterioso "centro benessere" situato in una località remota sulle alpi Svizzere. Capirà molto presto che i trattamenti miracolosi della spa non sono quello che sembrano e rimarrà intrappolato nel centro. La sua stessa salute mentale sarà messa a dura prova quando scoprirà di essere affetto dallo stesso malanno che ha colpito gli altri ospiti. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- Non è un paese per giovani (Italia 2017 - Drammatico - Durata 105 minuti) di Giovanni Veronesi con Filippo Scicchitano, Giovanni Anzaldo, Sara Serraiocco, Sergio Rubini, Nino Frassica. Trama: Sandro e Luciano, camerieri in un ristorante, sentono che la loro vita in Italia non ha alcuna prospettiva e così provano a cercare un futuro a Cuba dove progettanno di aprire un ristorante italiano. Con Nora, la strana ragazza che li aspetta all’Avana come un destino, scopriranno che esiste anche un modo glorioso di perdersi, che darà un senso profondo alla fatalità che li ha fatti incontrare. TRAILER E CLIP

- Slam - Tutto per una ragazza (Italia 2017 - Drammatico - Durata 100 minuti) di Andrea Molaioli con Ludovico Tersigni, Barbara Ramella, Jasmine Trinca, Luca Marinelli, Fiorenza Tessari, Pietro Ragusa, Gianluca Broccatelli, Fausto Maria Sciarappa, Tony Hawk. Trama: Samuele ha sedici anni, una grande passione per lo skateboard e passa le sue giornate coltivando un'amicizia tutta immaginaria con il suo eroe, Tony Hawk, il più grande skater di tutti i tempi. Sam vorrebbe andare all'università, viaggiare e soprattutto essere il primo della sua famiglia a non inciampare nell'errore di diventare genitore a sedici anni. È però difficile sfuggire al singolare destino della sua famiglia specie quando incontra Alice, lei è meravigliosa e sembra rappresentare tutto ciò che desidera. TRAILER E CLIP

- I Am Not Your Negro (USA / Francia 2017 - Documentario - Durata 95 minuti) di Raoul Peck con Samuel L. Jackson. Trama: Raccontato con le parole di James Baldwin, dal testo del suo ultimo progetto letterario rimasto incompiuto, e con rare immagini di repertorio, il film esplora il tema complesso e difficile delle relazioni razziali negli Stati Uniti attraverso i ricordi di Baldwin e dei leader che hanno combattuto per i diritti civili: Medgar Evers, Malcolm X e Martin Luther King, Jr. Guidato dalla voce narrante di Samuel L. Jackson, Raoul Peck evita la retorica svelando il volto inedito di un'America che deve cominciare a fare i conti con la giustizia e la democrazia davvero uguale per tutti. TRAILER ITALIANO

- Il pugile del duce (Italia 2017 - Documentario - Durata 65 minuti) di Tony Saccucci. Trama: La storia sepolta e riscoperta di Leone Jacovacci, un pugile tecnicamente perfetto, agile, intelligente e potente. Leone parlava perfettamente quattro lingue, cinque col romanesco. Era italiano e forse anche fascista. Sicuramente non antifascista. Aveva un solo problema: era un italiano nero. TRAILER UFFICIALE

- Elle (Francia 2017 - Drammatico / Thriller - Durata 130 minuti) di Paul Verhoeven con Isabelle Huppert, Laurent Lafitte, Anne Consigny, Charles Berling, Virginie Efira. Trama: La vita della risoluta donna d'affari Michèle cambia improvvisamente quando viene aggredita in casa da un misterioso sconosciuto. Imperturbabile, Michèle cerca di rintracciarlo. Una volta trovato, tra loro si stabilisce uno strano gioco. Un gioco che potrebbe sfuggire loro di mano da un momento all'altro. TRAILER E CLIP IN ITALIANO

- In viaggio con Jacqueline (Francia / Marocco 2017 - Commedia - Durata 92 minuti) di Mohamed Hamidi con Fatsah Bouyahmed, Lambert Wilson, Jamel Debbouze, Christian Ameri. Trama: Fatah, contadino di un piccolo paese algerino, non ha occhi che per la sua mucca Jacqueline, che da anni sogna di far partecipare al Salone dell'Agricoltura di Parigi. Quando finalmente arriva l’invito tanto desiderato, Fatah parte in traghetto alla volta di Marsiglia, per poi attraversare la Francia a piedi insieme a Jacqueline: sarà l'occasione per un’avventura fatta di incontri sorprendenti, imprevisti e nuove amicizie. TRAILER ITALIANO

- Moda Mia (Italia 2017 - Drammatico - Durata 80 minuti). di Marco Pollini con Pino Ammendola, Francesco Desogus, Melissa Satta, Mariandrea Cesari, Valentina Sulas. Trama: Giovanni ha 16 anni e vive in Sardegna dove coltiva un sogno, lavorare nel mondo della moda, ma è vessato continuamente dal padre che lo costringe a seguire le pecore e il terreno e lo tratta con disprezzo. Quando giovannino, durante una sfilata amatoriale vince un premio grazie ad abiti realizzati con materiale di recupero, capisce che ha l'abilità e talento per perseguire il suo sogno: tenterà dunque l'impossibile per lasciare il padre ed aiutare la sorella e la madre, cercando di trovare il modo di arrivare a Milano. TRAILER UFFICIALE

- SFashion (Italia 2017 - Drammatico - Durata 94 minuti) di Mauro John Capece con Corinna Coroneo, Giacinto Palmarini, Randall Paul, Andrea Dugoni, Mara D'Alessandro, Cristina Botteon, Denis Bachetti. Trama: Evelyn è un'imprenditrice di terza generazione e porta avanti una storica azienda di moda ereditata dal nonno, a cui era immensamente legata. Ha un legame molto umano con i suoi dipendenti che adora e chiama sempre per nome, dal primo all'ultimo. L'azienda è attualmente in profonda crisi finanziaria a causa della crisi e della pressione fiscale esagerata. Evelyn è addirittura arrivata a vivere all'interno dell'azienda pur di salvarla. TRAILER UFFICIALE

- Victoria (Germania 2017 - Thriller - Durata 140 minuti) di Sebastian Schipper con Laia Costa, Frederick Lau, Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff. Trama: Victoria, una ragazza di Madrid, incontra quattro ragazzi fuori da un locale notturno. In realtà i ragazzi sono nei guai: quella sera devono restituire a qualcuno un pericoloso favore. Victoria si unisce a loro nella missione e quella che era iniziata come una serata divertente va fuori controllo. TRAILER ITALIANO

- Vieni a vivere a Napoli (Italia 2017 - Commedia - Durata 88 minuti) di Guido Lombardi, Francesco Prisco, Edoardo De Angelis con Miriam Candurro, Antonio Casagrande, Massimiliano Gallo, Gianfelice Imparato, Giovanni Esposito. Trama: una commedia in tre episodi che racconta l’intreccio di culture nella Napoli di oggi, multietnica e accogliente. Protagonisti delle tre storie un bambino cinese, una donna ucraina e un ragazzo cingalese. TRAILER UFFICIALE

- Pino Daniele - Il tempo resterà* (Italia 2017 - Documentario - Durata 108 minuti) di Giorgio Verdelli con con Pino Daniele, Clementino, Stefano Bollani, Rino Zurzolo, Enzo De Caro. Trama: un viaggio attraverso la musica, i concerti e la vita del grande artista partenopeo con una straordinaria serie di immagini, testimonianze e performance musicali. TRAILER UFFICIALE

*Visto il grande successo riscosso, il documentario originariamente nelle sale il 20, 21 e 22 marzo, verrà riprogrammato. Per informazioni ed elenco sale consultare il sito Nexo Digital.