Stasera in tv: "Il paradiso per davvero" su Rai 2

Di Pietro Ferraro giovedì 18 aprile 2019

Rai 2 stasera propone Il paradiso per davvero (Heaven is for Real), film drammatico del 2014 diretto da Randall Wallace e interpretato da Greg Kinnear, Kelly Reilly e Connor Corum.

Cast e personaggi

Greg Kinnear: Todd Burpo

Kelly Reilly: Sonja Burpo

Connor Corum: Colton Burpo

Lane Styles: Cassie Burpo

Margo Martindale: Nancy Rawling

Thomas Haden Church: Jay Wilkins

Jacob Vargas: Michael





La trama

Todd Burpo (Greg Kinnear) è un imprenditore di una piccola città, vigile del fuoco volontario e pastore, che sta affrontando un anno difficile per la sua famiglia. Dopo che suo figlio Colton (Connor Corum) viene ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico d'urgenza, Todd e sua moglie Sonja (Keilly Reilly) sono felici per la sua guarigione miracolosa, ma sono del tutto impreparati a ciò che succede dopo. Colton inizia a descrivere nei particolari quello che sembra un suo incredibile viaggio in paradiso. Mentre Colton racconta con innocenza particolari della sua esperienza pre-morte e dettagli sulla sua famiglia che non può conoscere, il padre Todd si scontra contro un muro di mistero e dubbio, finché non riesce a ritrovare la speranza, la fede e la forza di andare avanti.





Il nostro commento

Terzo film basato su eventi reali per Randall Wallace, Premio Oscar per la sceneggiatura di Braveheart e regista di We Were Soldiers e Un anno da ricordare. Il paradiso per davvero ha dalla sua parte un narrazione mai enfatica, i fatti vengono narrati lasciando allo spettatore ampio giudizio, una rarità per drammi a sfondo religioso. Al contempo questo spostarsi in punta di piedi all'interno di una tematica tanto insidiosa non regala al film il pathos necessario per scatenare un adeguato coinvolgimento sia in positivo che in negativo. Insomma un film godibile, ben scritto, con un cast di talento ma emotivamente parlando senza guizzi di sorta.





Curiosità



Il film è basato su una storia vera narrata nel libro autobiografico Il paradiso per davvero (Heaven is for Real: A Little Boy's Astounding Story of His Trip to Heaven and Back) scritto da Todd Burpo e Lynn Vincent.



La ragazza lituana che dipinge e appare all'inizio e alla fine del film, interpretata da Ursula Clark, si basa sulla vera Akiane Kramarik (nata il 9 luglio 1994 a Mount Morris, Illinois), una ragazza che ha affermato di aver sperimentato un'Esperienza ai confini della morte (NDE) e di aver incontrato Gesù in cielo. Inoltre, il dipinto di Gesù mostrato nel film è il vero dipinto realizzato dalla Kramarik dal titolo "Prince of Peace".



Sia Akiane Kramarik che Colton Burpo hanno avuto un'Esperienza ai confini della morte (NDE), che ha permesso loro di avere rivelazioni e visioni. NDE è l'abbreviazione di Near-Death Experience, un termine stabilito per la prima volta dal medico Raymond Moody nel libro del 1975 "Life After Life". In esso Moody ha raccolto storie vere di pazienti che hanno vissuto un'esperienza di pre-morte. Le diverse storie presentano diversi punti in comune:



- abbandono del proprio corpo con la possibilità di osservarlo dall'esterno assistendo all'eventuale attività di medici e/o soccorritori.

-attraversamento di un "tunnel" buio, in fondo al quale si intravede distintamente una luce.

- raggiungimento di una sorta di "confine" in cui l'esperienza materiale si interrompe e si ha consapevolezza e timore di "tornare indietro", verso la vita terrena.

- sensazione di pace e serenità mai provate prima, difficilmente descrivibili con il linguaggio umano, fuori dallo spazio e dal tempo terrestre.

- difficoltà nel descrivere la nuova realtà sperimentata, caratterizzata da luci, colori e suoni meravigliosi, non riscontrabili in alcun modo sulla Terra.

- incontro con "altri esseri", identificati in genere con parenti o amici morti in precedenza, con i quali si comunica mentalmente, in modo istantaneo e non verbale.

- incontro con uno o più "esseri" luminosi, rivestiti di luce bianca e comunicanti sensazioni di "amore totale", spesso identificati sia dai credenti sia dai non credenti (sino al momento dell'NDE) come Dio.

- "rivisitazione" della propria vita terrena (life review), comprendente anche episodi che sembravano dimenticati e relativi a momenti immediatamente successivi alla nascita; tale rivisitazione avviene in un clima di rilettura etica delle esperienze vissute.

- ritorno alla vita terrena accompagnato da un sentimento di rimpianto per non essere rimasti nell'aldilà, oltre al ritorno alla sofferenza fisica per il "rientro" nel proprio corpo fisico.

- timore di riferire ad altri l'evento vissuto per paura di non essere creduti, desiderosi comunque di condividere un'esperienza estremamente preziosa e importante.

- ritorno alla vita terrena con totale scomparsa del timore della morte, vista ormai come il felice passaggio a una realtà superiore.

- ritorno alla vita terrena che porta ad una riconsiderazione dei veri valori della vita, con a capo l'amore verso tutti gli esseri viventi e la ricerca dell'armonia con essi.





Gli eventi reali della storia di Burpo risalgono al 27 febbraio 2003. Colton Burpo, di tre anni e dieci mesi di età, veniva colpito da un'influenza intestinale. Anche se il mattino dopo stava meglio, le condizioni di Colton sono peggiorate di colpo e alla fine lo hanno portato a subire un intervento chirurgico d'urgenza a causa di un'appendicite. Dopo l'operazione, i medici e gli infermieri credevano che Colton sarebbe morto a causa delle sue gravi condizioni, ma pochi giorni dopo la salute di Colton è migliorata ed è sopravvissuto. Circa quattro mesi dopo l'intervento chirurgico, Colton ha cominciato a dire ai suoi genitori delle sue visioni, di aver parlato con Gesù, degli angeli e di essere stato in paradiso. Anche se il cuore di Colton non ha mai smesso di battere durante l'operazione, ha detto di aver lasciato il suo corpo fisico e di essere salito in cielo dove ha incontrato Gesù, un bisnonno che era morto 30 anni prima e una sorella mai nata, di cui i suoi genitori non gli avevano mai parlato. Colton ha anche detto di aver visto Gesù su un cavallo color arcobaleno, di essersi seduto sulle ginocchia di Gesù, mentre gli angeli cantavano per lui. Le sue esperienze sono state raccontate in un libro che ha ispirato questo film.



Il film costato 12 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo circa 101.



La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del compositore inglese Nick Glennie-Smith (Mamma ho preso il morbillo, Il re leone II, La maschera di ferro).



Le musiche originali di Nick Glennie-Smith:

1. Lord's Prayer / Driving

2. Carpet Jacob

3. I'm Here to Pray for You

4. Baseball on High

5. Collapse

6. Passing Stones

7. Butterfly Pavilion

8. Emergency

9. Prayer

10. I See Saw You

11. Jesus Has a Horse

12. Heaven

13. Laugh Like That

14. Wondering About Your Faith

15. He Has Markers

16. Playground Dustup

17. Angels in the Yard

18. Not Imaginary

19. Children's Ward

20. You Saw Pop?

21. Jacob Rawling

22. Did My Son Go to Heaven?

23. I Have Two Sisters

24. If Heaven Is for Real

25. Jacob Appears

26. That's Him

27. You Are Home (Film Version)

28. You Are Home (Alternate Version)

29. You Are Home - Nick Glennie-Smith & Cynthia Clawson

Le canzoni ispirate al film:

1. Lifesong - Casting Crowns

2. Where I Belong - Building 429

3. Born Again - Third Day

4. Healing Begins - Tenth Avenue North

5. Heaven In Me - Darlene Zschech

6. Lord, I Need You - Matt Maher

7. See You in a Little While - Steven Curtis Chapman

8. It Is Well (Oh My Soul) - Brandon Heath

9. Never Once - One Sonic Society

10. Heaven - Read You and Me feat. Colton Burpo

