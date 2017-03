Aliens e Prometheus: arriva in Italia l’Aliens Universe a fumetti

Di Pietro Ferraro sabato 25 marzo 2017

Il 7 aprile arrivano in Italia i fumetti dell’Aliens Universe targati Dark Horse.

SaldaPress ha annunciato una grande novità in coincidenza con l’uscita del film Alien: Covenant, nelle sale italiane dall’11 maggio. Sbarcherà in Italia l’Aliens Universe a fumetti targato Dark Horse, con una proposta organica destinata a toccare tutte le properties che ruotano attorno all’universo di Aliens.

http://www.cineblog.it/post/691002/alien-covenant-corto-in-italiano-il-nuovo-walter

Il 7 aprile, ad aprire la strada a una nuova ondata di xenomorfi saranno un mensile intitolato ALIENS e il primo volume di un ciclo di storie raccolte sotto il titolo di FIRE AND STONE.

ALIENS è un mensile spillato da 48 pagine disponibile in edicola e in fumetteria che raccoglierà il meglio della produzione contemporanea dedicata all'iconico xenomorfo. Un’altra grande novità riguarda proprio il primo numero di questa testata. Il n° 1 di ALIENS, infatti, sarà disponibile ad un prezzo eccezionale: 1,90 euro invece di 3,20 euro, fino all’uscita del secondo numero, quando il prezzo di copertina tornerà a essere di 3.20 euro, come tutti i numeri successivi.

La prima serie ospitata all'interno del mensile sarà ALIENS - DEFIANCE, che coprirà le prime sei uscite. La miniserie, scritta da Brian Wood, disegnata da Tristan Jones e da due straordinari talenti del fumetto italiano come Riccardo Burchielli (che firma i disegni del terzo episodio) e Massimo Carnevale (autore delle cover della serie), racconta un’avvincente storia ambientata nello Spazio profondo, che si colloca tra il film Alien e Aliens – Scontro finale.

Il secondo titolo a debuttare il 7 aprile sarà PROMETHEUS (108 pagg., euro 12.90), che, come detto, fa parte di FIRE AND STONE, un progetto che coinvolge in un’unica, emozionante storia tutte le properties legate all’universo di Aliens (Aliens, Prometheus, Predator e Aliens vs. Predator).

La storia di PROMETHEUS getta una nuova luce sulla missione al centro dell’omonimo film di Ridley Scott del 2012, conducendoci nuovamente sul remoto pianeta LV-223 e riportando così in scena le misteriose figure degli Ingegneri.

I cinque volumi che compongono FIRE AND STONE usciranno con cadenza mensile, in tutte le librerie e fumetterie a partire dal 7 aprile.

Appuntamento in fumetteria e in libreria con PROMETHEUS e in edicola e fumetteria col primo numero di ALIENS, al prezzo lancio di 1.90 euro.