Power Rangers: il reboot presenterà il primo supereroe cinematografico gay

Di Pietro Ferraro venerdì 24 marzo 2017

Lionsgate annuncia che il reboot "Power Rangers" porterà sul grande schermo il primo superereroe gay.

Dopo l'annuncio a sorpresa della Disney con l'inclusione di un personaggio gay nel loro adattamento live-action La Bella e la Bestia, arriva Lionsgate che annuncia che anche l'imminente reboot Power Rangers sarà caratterizzato da un personaggio gay, anche in questo caso si tratta della prima volta in un film di supereroi per il grande schermo.

Attenzione a seguire ci sono spoiler minori sul reboot Power Rangers quindi proseguite nella lettura a vostro rischio e pericolo.

Secondo quanto riportato da Hollywood Reporter, il personaggio di Becky G, il Ranger Giallo Trini, nel reboot si ritroverà fare i conti con il suo orientamento sessuale. Durante il secondo atto del film, uno degli altri personaggi presuppone che lei stia avendo problemi con un ragazzo, ma lei confesserà che i problemi in realtà li sta avendo con una ragazza. Il regista Dean Israelite ha commentato questa scena.

In realtà Trini si sta mettendo molto in discussione. E' qualcosa che non ha ancora pienamente compreso. Penso che ciò che è grande in quella scena e ciò che quella scena rappresenta per il resto del film. Si sta dicendo "E' tutto ok". Il film sta dicendo "E' tutto ok", tutti i ragazzi devono scoprire chi sono e trovare il loro gruppo.

Quando Disney ha rivelato che il personaggio di Le Fou, interpretato da Josh Gad in La Bella e la Bestia, sarebbe stato gay molti fan hanno elogiato la decisione, ma lo studio ha avuto qualche reazione negativa da parte di alcune sale cinematografiche che all'insegna del bigotto andante hanno minacciato di non programmare il film a causa di quella piccola scena. Alla fine però questa resistenza non ha inciso sugli incassi con La Bella e la Bestia che ha incassato nel suo weekend di apertura in patria la bellezza di 170 milioni di dollari. David Yost, il Ranger Blu della serie tv originale Power Rangers, che è apertamente gay e alla fine ha lasciato la serie a causa di problemi sorti proporio a causa del suo orientamento sessuale, ha elogiato il nuovo film dei Power Rangers per la decisione di includere un personaggio gay.

Hanno fatto davvero un passo importante. Penso che così tante persone nella comunità LGBTQ saranno felici di vedersi rappresentati.

Il reboot Power Rangers debutta nei cinema italiani il 6 aprile 2017.