Quando un padre: nuove clip in italiano del film con Gerard Butler

Di Pietro Ferraro sabato 10 giugno 2017

Quando un padre: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film drammatico con Gerard Butler e Willem Dafoe nei cinema italiani dall'8 giugno 2017.

Ha debuttato nei cinema italiani il dramma Quando un padre con Gerard Butler spietato cacciatore di teste e figura paterna assente, la cui vita cambierà radicalmente dopo che il figlio di 10 anni si ammala gravemente.

Eagle Pictures ha reso disponibili tre nuove clip in italiano del film che vede nel cast anche Willem Dafoe, Alfred Molina, Gretchen Mol e Alison Brie.

Il debuttante Mark Williams era rimasto profondamente colpito dalla qualità della scrittura e dall’autenticità dei personaggi della sceneggiatura di Bill Dubuque. Già produttore di successo (con film come Flawless e The accountant), Mark è passato dalla scrivania alla poltroncina di regia con totale fiducia nei confronti dello sceneggiatore, della troupe e dell’intero cast, oltre che con una visione a 360° di ciò che voleva.

Semplice, elegante, classico. Un film come si facevano una volta. Un dramma familiare che si scontra con dilemmi esistenziali di ogni essere umano. L’obiettivo è sempre stato quello di rispettare i personaggi e il mondo in cui vivono.

Da produttore con anni di esperienza sul set, Mark è risultato predisposto naturalmente nel bilanciare le sue aspirazioni artistiche con le necessità commerciali e di marketing del film.

Volevo catturare la vera essenza delle voci presenti nel film, senza artifici tecnici o altro, ma, allo stesso tempo, dare appeal e un taglio commerciale al prodotto finale.

La sceneggiatura esplora il, finora, poco esplorato mondo delle società di recruitment, pur calando i personaggi in contesti e sfide universalmente riconoscibili dal pubblico. L’esperienza personale di Bill Dubuque in una società di recruitment ha dato un forte senso di autenticità ai dialoghi presenti nelle pagine della sceneggiatura, ma è stato il “continuo battibecco creativo” fra il regista e il cast a rendere i personaggi così veri sullo schermo l’equilibrio fra lavoro e famiglia, le dinamiche moglie/marito, il rapporto fra padre e figlio, il trovare ed il perdere un lavoro.

Ogni attore può relazionarsi al proprio personaggio o alle situazioni in una maniera piuttosto che in un’altra: dipende dalle proprie esperienze personali. Ciò fa sì che una performance si trasformi in verità, che prende vita sullo schermo. Ho dato agli attori la libertà di provare ed esplorare emozioni ed esperienze differenti sul set.





Quando un padre: prima clip in italiano e nuova locandina del film con Gerard Butler

Eagle Pictures ha reso disponibile una prima clip con una scena in italiano di Quando un padre (Family Man), il dramma dell’esordiente Mark Williams che sarà distribuita nei cinema italiani a partire dall’8 giugno.

Protagonista del film Gerard Butler nei panni di uno spietato cacciatore di teste, instancabile a lavoro per dare ai suoi cari il miglior tenore di vita possibile, a scapito della sua presenza in famiglia che, in un delicato momento, esigerà la sua attenzione e considerazione, recriminando le assenze del passato e portandolo a riconsiderare molti aspetti della sua esistenza.

Al fianco di Butler, in questa emozionante storia, anche Willem Dafoe, che nel film è un pretenzioso amministratore delegato prossimo al ritiro, alla ricerca del suo successore in azienda.





Quando un padre: trailer italiano del film con Gerard Butler e Willem Dafoe

l'8 giugno Eagle Pictures porterà nei cinema italiani Quando un padre (Family Man), il dramma familiare diretto dall’esordiente Mark Williams con protagonista Gerard Butler.

L’attore e produttore scozzese veste questa volta i panni di uno spietato "tagliatore di teste", instancabile a lavoro per dare ai suoi cari il miglior tenore di vita possibile, a scapito della sua presenza in famiglia che, in un delicato e drammatico momento, esigerà la sua attenzione e considerazione, recriminando le assenze del passato e portandolo a riconsiderare molti aspetti della sua esistenza.

Al fianco di Butler recita il veterano Willem Dafoe che nel film è un pretenzioso amministratore delegato prossimo al ritiro, alla ricerca del suo successore in azienda.

Mark Williams era rimasto profondamente colpito dalla qualità della scrittura e dall’autenticità dei personaggi della sceneggiatura di Bill Dubuque.

Semplice, elegante, classico. Un film come si facevano una volta. Un dramma familiare che si scontra con dilemmi esistenziali di ogni essere umano. L’obiettivo è sempre stato quello di rispettare i personaggi e il mondo in cui vivono.

Completano il cast di Quando un padre, scritto da Bill Dubuque (The Accountant), Alfred Molina (Frida, La Pantera Rosa 2, The Lodger - Il pensionante), Gretchen Mol (Il giocatore - Rounders, Celebrity, Il tredicesimo piano - The Thirteenth Floor, Accordi e disaccordi - Sweet and Lowdown), Dustin Milligan, Alison Brie, Kathleen Munroe, Julia Butters e Anupam Kher.





Gerard Butler è lo spietato "cacciatore di teste" di un'azienda, che per anni ha lavorato 18 ore al giorno per dare alla sua famiglia il migliore tenore di vita possibile, anche a scapito della sua presenza in casa. La sua esistenza, però, cambia all'improvviso quando il figlio di 10 anni si ammala gravemente. Dopo il grande successo di Quello che so dell'amore, Gerard Butler torna a raccontare la storia di un padre che imparerà dal figlio le vere priorità della vita.