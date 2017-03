Paolo Sorrentino: in estate l'inizio delle riprese del suo prossimo film?

Di Antonio Maria Abate venerdì 24 marzo 2017

E se Loro, il film di Paolo Sorrentino su Silvio Berlusconi, fosse davvero in sviluppo? Un casting pare suggerircelo

Tramite un bando per il casting, apprendiamo che le riprese del prossimo film di Paolo Sorrentino partiranno quest'estate. Il film verrà girato in Italia e, malgrado non venga specificato, l'uscita avverrà presumibilmente nel 2018. Ahimè non viene chiarito nient'altro, se non quanto segue in merito a chi è rivolta tale ricerca.

A quanto pare si cercano infatti «showgirl, soubrette, vallette televisive di età compresa tra i 20 e i 45 anni». Altro requisito importante, salvo non voler essere «cestinati» d'ufficio, è l'immancabile «bella presenza». Il termine per inoltrare la richiesta e partecipare ai provini di selezione scade il 3 aprile.

Effettivamente è troppo poco per potersi sbilanciare, ma in linea di massima la notizia in questione tende ad avallare l'ipotesi che il progetto di cui si era parlato in concomitanza con l'ultimo Festival di Venezia, Loro, poi successivamente smentito, in realtà sia tutt'altro che peregrina.

D'altro canto, malignità a parte, un eventuale film sull'era di Silvio Berlusconi non può certo fare a meno di soubrette e ballerine, specie se a girarlo è Sorrentino. Il film sarà interamente prodotto dalla Indigo Film.