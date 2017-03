Star Wars 8: nuova teoria sul nome di Leader Supremo Snoke

Di Pietro Ferraro venerdì 24 marzo 2017

Un nuovo rumor afferma che il nome di Snoke è un acronimo che è stato creato da Luke Skywalker e la Principessa Leia.

Senza dubbio Snoke sarà un personaggio chiave in Star Wars: The Last Jedi e ci si aspetta che lui sarà sconfitto in Star Wars 9. Il mistero che circonda questo personaggio però è ancora tutto da svelare e nonostante le molte teorie alla fine si sa davvero poco del suo passato. Ora un nuovo rumor è emerso online e suggerisce che il nome di Snoke ha un particolare significato, sarebbe in realtà un acronimo che allude alla storia raccontata in questi nuovi sequel di Star Wars.

Star Wars 7: il Leader Supremo Snoke è in realtà Darth Vader? In attesa di "Star Wars: Episodio VIII" abbondano le teorie - Chi è veramente il Leader Supremo Snoke?

Sì forse questo suona un po' bizzarro e potrebbe essere niente di più di un audace volo pindarico di un qualche annoiato troll di Internet, ma è interessante comunque prenderlo in considerazione. Il nome del Leader Supremo Snoke è davvero un acronimo che aiuta a spiegare il mistero dietro il suo aspetto? Il fan di Star Wars Mike Zeroh sostiene di poterlo provare.

Star Wars 8 di recente ha fruito di nuove riprese a Dubrovnik, in Croazia, ed è stato in precedenza riferito che questa location rappresenterà su schermo il pianeta natale di Snoke, che sarà introdotto per la prima volta in The Last Jedi. Zeroh, che pare abbia "spie" sul posto, ha riportato questa interessante indiscrezione.

La notizia arriva da Edvard che vive a Dubrovnik. A quanto pare Luke e Leia hanno stretto un patto affinchè i Sith venissero cancellati dopo la morte di Darth Vader e di Palpatine. Ora la cosa veramente interessante riguarda il Leader Supremo Snoke...Luke e Leia hanno discusso di questo personaggio e lo hanno descritto come "Il Sith di cui nessuno conosceva l'esistenza / A Sith No One Knew Existed" che equivale al nome Snoke. Così avrebbe un bel po' di senso che si chiami Snoke.

Star Wars 7: Leader Supremo Snoke è in realtà il Governatore Tarkin? Il Leader Supremo Snoke cela un Governatore Tarkin sopravvissuto alla distruzione della Morte Nera?

Follia? Può darsi. Potrebbe Snoke aver saputo che Luke e Leia hanno cospirato per porre fine a tutti i Sith come la galassia li conosce e poi aver scelto "Sith No One Knew Existed" come suo nome? Lo sapremo solo quando The Last Jedi uscirà nei cinema il prossimo dicembre.

Zeroh aggiunge carne al fuoco affermando che l'imminente trailer di Star Wars 8 che presumibilmente debutterà alla Star Wars Celebration il prossimo mese presenterà riprese di un corteo funebre. Questo coincide con alcuni rumor precedenti che parlano di una commemorazione in The Last Jedi per onorare il defunto Han Solo. Questo nuovo rumor suggerisce che questo funerale è in realtà per la Principessa Leia divenuta generale e che farebbe parte delle recenti nuove riprese realizzate per onorare la memoria di Carrie Fisher scomparsa durante le festività natalizie dello scorso anno. Alcuni credono che questo potrebbe essere un funerale congiunto sia per Han Solo che per la Principessa Leia, ma siamo nel territorio della pura speculazione, quindi tutto è possibile.

Altri dettagli sulla trama non confermati includono voci insistenti che affermano che Rey sarà sottoposta ad un addestramento Jedi sotto l'occhio vigile del Maestro Luke Skywalker e Finn e Poe Dameron in partenza per una missione segreta per la Resistenza, durante la quale saranno catturati da Kylo Ren e utilizzati come esca per attirare Rey fuori dal suo nascondiglio. La giovane Padawan abbandonerà l'addestramento per aiutare a salvare i suoi amici.