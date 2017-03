Film 2018-2019: Gwendoline Christie per The Darkest Minds - Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman in She Came to Me

Di Federico Boni venerdì 24 marzo 2017

Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman protagonisti di She Came to Me, comic drama diretto da Rebecca Miller, figlia del drammaturgo Arthur Miller.

- Bent: Karl Urban, Sofia Vergara e Andy Garcia si sono aggiunti al cast del thriller Bent, diretto dal produttore premio Oscar Bobby Moresco (Crash, Million Dollar Baby), che farà qui il suo esordio alla regia. Lo stesso Moresco ha scritto lo script basandosi sui personaggi creati da Joseph O'Donnell. Andrea Iervolino, Monika Bacardi e Joseph O'Donnell produrranno il film. Protagonista Danny Gallagher, screditato ex detective della narcotici che, una volta uscito, si vuole vendicare di colui che l'ha incastrato, uccidendo il suo partner.

- She Came to Me: Steve Carell, Amy Schumer e Nicole Kidman si sono aggiunti al cast di She Came to Me, titolo OddLot Entertainment (Hell or High Water) scritto e diretto da Rebecca Miller, figlia del drammaturgo Arthur Miller. Trama ancora sconosciuta, ma il film è stato descritto come un travolgente 'comic drama', nonché come una "storia multigenerazionale sulla famiglia e sulle complessità della vita moderna". La Miller si è già fatta vedere in sala con The Many Lives of Pippa Lee e Maggie’s Plan.

- The Darkest Minds: Gwendoline Christie, amato volto di Game of Thrones negli aniti di Brienne di Tarth, si è unita al cast di The Darkest Minds, trasposizione cinematografica dell'omonimo romanzo del 2012 di Alexandra Bracken. Produzione Fox per il primo capitolo di una saga editoriale composta da 4 romanzi. Protagonisti Amandla Stenberg eMandy Moore, con Jennifer Yuh (Kung Fu Panda) qui al suo esordio da regista in un live-action. Il film sarà prodotto da Shawn Levy. The Darkest Minds è ambientato in un'America dove una pandemia ha ucciso la maggior parte delle persone sotto i 20 anni. A salvarsi solo alcuni ragazzi con dei superpoteri, ricercati e sbattuti in campi di internamento. La Christie indosserà gli abiti di una cacciatrice di taglie di adolescenti fuggitivi.