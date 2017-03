The Happy Prince, Rupert Everett sogna Venezia per il suo biopic su Oscar Wilde: 'lui è come Cristo per la comunità LGBT'

Di Federico Boni venerdì 24 marzo 2017

Condannato perché omosessale, spedito ai lavori forzati e infine in esilio. La vita di Oscar Wilde torna in sala grazie a Rupert Everett.

Il progetto di una vita. Rupert Everett, 57 anni all'anagrafe, ha prodotto, scritto, diretto e interpretato The Happy Prince, biopic su Oscar Wilde che l'attore vorrebbe portare al Festival di Venezia.

'Il mio sogno era quello di essere pronto per Cannes, ma mi piacerebbe se il film andasse a Venezia o da qualche parte'.

Rupert Everett regista con The Happy Prince: biopic su Oscar Wilde Non solo regista ma anche interprete. Rupert Everett si gioca la carta Oscar Wilde... Intervistato dall'Hollywood Reporter, Everett, tra i primi divi a fare coming out, ha descritto il suo esordio alla regia come un 'road movie' che vedrà Wilde viaggiare dal carcere alla tomba. La pellicola, attualmente in post-produzione, racconterà gli anni dello scrittore e poeta irlandese in esilio tra Francia e Italia. Costato 13 milioni di dollari, The Happy Prince è una co-produzione BBC Films, Lionsgate, Eurimages, Bavarian Film Fund e Wallonia.

Wilde, condannato perché omosessuale, venne obbligato ai lavori forzati per due anni, al termine di un infame processo andato in scena a Londra nel 1985. Rilasciato dal carcere, partì per l'esilio in Europa, di fatto auto-imposto. Ci sono stati diversi film su Wilde, ma mai come questo, ha sottolineato Rupert.

'Wilde è una sorta di Cristo per ogni persona LGBT. Questo viaggio è iniziato con Wilde. L'omosessualità non esisteva, in quanto dibattito, fino a quando non esplose lo scandalo Oscar Wilde. Con la morte di Oscar, nel 1900, presero il via tutti i dibattiti del 20°: Modernismo, il femminismo, il comunismo. La morte di Wilde ha dato il via al dibattito sull'omosessualità. In quanto gay, per me è una storia terribilmente importante e personale, perché Oscar venne realmente crocifisso da quella stessa società che l'aveva adorato. E' una sorta di patrono, per me. Mi piacerebbe far arrivare questo messaggio a tutti'.

Girato in Germania, Italia, Belgio e Francia, il film vedrà sul set al fianco di Everett 'amici' di lunga data come Colin Firth, Emily Watson, Miranda Richardson, Tom Wilkinson, Beatrice Dalle e Anna Chancellor. Perso lo slot di Cannes, perché non ancora pronto, The Happy Prince punta ora al Lido.

Fonte: HollywoodReporter