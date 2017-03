Wingmen: Joseph Gordon-Levitt dirige Channing Tatum in un musical

Di Federico Boni sabato 25 marzo 2017

Joseph Gordon-Levitt torna regista con Wingmen.

Quattro anni Don Jon, Joseph Gordon-Levitt torna a sedersi dietro la macchina da presa con Wingmen, musical R-Rated che vedrà lo stesso Joseph protagonista al fianco di Channing Tatym. Parola di Variety.

A sceneggiare il film lo stesso Gordon-Levitt insieme a Michael Bacall, sceneggiatore di 21 Jump Street. Secondo quanto riportato da Deadline, la storia ruoterà attorno a due piloti che fanno un atterraggio di fortuna a Las Vegas. Un progetto descritto come una fusione tra Pitch Perfect e The Book of Mormon, con Marc Platt e Adam Siegel alla produzione affiancati sia da Gordon Levitt che da Tatum.

Ad occuparsi della distribuzione la Universal Pictures, per un genere, il musical, rilanciato in grande stile dal boom di La La Land (7 Golden Globe, 6 premi Oscar e 500 milioni di dollari incassati in tutto il mondo). Don Jon, uscito nel 2013, vide Joseph Gordon-Levitt produttore, sceneggiatore, protagonista e regista.

Fonte: Comingsoon.net