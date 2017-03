Box Office Usa, La Bella e la Bestia asfalta anche i Power Rangers

Di Federico Boni domenica 26 marzo 2017

Life, Chips e Power Rangers. Tutte le novità divorate dal fenomeno La Bella e la Bestia.

Inarrestabile. Dopo il weekend da record di 7 giorni fa, con 174.7 milioni di dollari all'esordio, La Bella e la Bestia ha mantenuto la vetta del box office Usa con un altro fine settimana da sballo. 88.3 milioni di dollari in 3 giorni per il titolo di Bill Condon, ovvero il 4° miglior 2° weekend di sempre nella Storia del botteghino americano dietro Star Wars VII, Jurassic World e The Avengers. In 10 giorni appena La Bella e la Bestia ha raggiunto i 316,952,887 dollari in patria, diventati 690,252,887 in tutto il mondo. Una marcia trionfale che a breve farà crollare il muro del miliardo di dollari. Stracciato, ma era prevedibile, il nuovo film dei Power Rangers.

Costato 100 milioni di dollari, il titolo Lionsgate ne ha incassati 40 al debutto. Un po' pochino, per 'sognare' i 5 sequel annunciati pochi giorni fa. A salvarlo, probabilmente, i mercati esteri. Terza piazza e 133 milioni di dollari in tasca per il deludente Kong: Skull Island (327 worldwide), che ne è costati 190, mentre Life, costato 60 milioni, ha esordito con appena 12.6 milioni di dollari. Un buco nell'acqua, il thriller sci-fi Sony / Columbia. Sopra i 200 milioni è arrivato Logan (201, per la precisione, 547 in tutto il mondo), con Scappa - Get Out straordinario a quota 148. Maluccio anche CHiPs, all'esordio, con 7.6 milioni in 3 giorni dopo esserne costati 25, mentre The Shack ha raggiunto i 49 milioni, The LEGO Batman Movie i 171 e The Belko Experiment i 7.5.

Altro weekend molto combattuto il prossimo grazie agli arrivi di Boss Baby, cartoon Dreamworks, e di Ghost in the Shell. Chi dei due riuscirà a detronizzare il fenomeno La Bella e la Bestia?