Stasera in tv: "Il grande match" su Canale 5

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

Canale 5 stasera propone Il grande match (Grudge Match), commedia sportiva del 2013 diretta da Peter Segal e interpretata da Sylvester Stallone, Robert De Niro, Kevin Hart, Alan Arkin e Kim Basinger.





Cast e personaggi

Sylvester Stallone: Henry "Razor" Sharp

Robert De Niro: Billy "The Kid" McDonnen

Kevin Hart: Dante Slate, Jr.

Alan Arkin: Louis "Lightning" Conlon

Kim Basinger: Sally Rose

Jon Bernthal: B.J. Anderson

Nicole Andrews: Carla

Paul Ben-Victor: Lou Camare

Barry Primus: Joey

Jim Lampley: sé stesso

Mike Tyson: sé stesso

Evander Holyfield: sé stesso

Ireland Baldwin: Sally da giovane

Joey Diaz: Mikey

LL Cool J: Frankie Brite

Anthony Anderson: Mani cartavetrate

Rich Little: annunciatore boxe

Frederick Douglas Plunkett Jr.: Walter

Larry Merchant: sé stesso

Michael Buffer: sé stesso

Don Lake: produttore videogame

Kenneth Kynt Bryan: prostituta transessuale

Doppiatori italiani

Massimo Corvo: Henry "Razor" Sharp

Stefano De Sando: Billy "The Kid" McDonnen

Nanni Baldini: Dante Slate, Jr.

Manlio De Angelis: Louis "Lightnig" Conlon

Micaela Esdra: Sally Rose

Riccardo Rossi: B.J. Anderson

Fabrizio Pucci: Lou Camare

Bruno Alessandro: Joey

Carlo Valli: Jim Lampley

Mauro Magliozzi: Mike Tyson

Mario Bombardieri: Evander Holyfield

Angelo Nicotra: Mikey

Roberto Draghetti: Frankie Brite

Roberto Certomà: annunciatore boxe

Vladimiro Conti: Walter

Dante Biagioni: Larry Merchant

Saverio Indrio: Michael Buffer

Ambrogio Colombo: produttore videogame

Roberto Chevalier: prostituta transessuale





Trama e recensione

Henry “Razor” Sharp e Billy “The Kid” McDonnen, due pugili di Pittsburgh finiti sotto i riflettori dell’intera nazione a causa della loro accanita rivalità. Ai tempi d’oro ognuno di loro aveva vinto un match ma, nel 1983, alla vigilia del terzo e decisivo incontro, improvvisamente Razor aveva annunciato il suo ritiro, rifiutandosi di spiegare il perché, ma assestando un colpo definitivo alla carriera di entrambi. Trenta anni dopo il promoter di pugilato Dante Slate Jr., vedendo la possibilità di fare soldi, fa ai due boxers un’offerta che non possono rifiutare: tornare sul ring e regolare i conti una volta per tutte. Ma i due non ce la fanno ad aspettare: già durante il loro primo incontro dopo decenni finiscono con il darsele di santa ragione in una esilarante rissa che finisce subito in rete e diventa virale. L’improvvisa frenesia dei social media trasforma quindi il loro match locale in un evento imperdibile per HBO. Ora, se riusciranno a sopravvivere agli allenamenti, potranno combattere di nuovo e scoprire chi è il più forte.

Il Grande Match - Recensione Una commedia sportiva in grado di omaggiare (o parodizzare?) Toro Scatenato e Rocky. Questo è Il Grande Match, ritorno in sala di Sly Stallone e Bob De Niro





Curiosità e colonna sonora