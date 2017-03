Justice League: Zack Snyder parla di Cyborg

Il regista Zack Snyder rivela che la storia di Cyborg è al centro del film "Justice League", rivelando nuovi dettagli sul personaggio.

Warner Bros. finalmente svelato il nuovo trailer di Justice League che ci ha mostrato in azione tutti i supereroi che compongono questa squadra incredibile.

Il film sulla "Justice League" di Zack Snyder debutta al cinema il 17 novembre 2017.

Il trailer ha rivelato nuovi filmati di Batman (Ben Affleck), Wonder Woman (Gal Gadot), Aquaman (Jason Momoa), Flash (Ezra Miller) e Cyborg (Ray Fisher), con Superman (Henry Cavill) purtroppo ancora latitante. Di tutti questi personaggi, Cyborg è certamente il più misterioso nel gruppo, ma secondo il regista Zack Snyder, la storia di Cyborg è essenzialmente il cuore del film.

Ci sono delle personalità impressionanti nel film. Hai Jason che pesta tutti nei panni di questo capellone tatuato che è una figura mitica. Hai Ezra che è pieno di vita e divertente che spunta ovunque in maniera sorprendente, è un Flash davvero divertente, ma anche intenso. Poi c'è la storia di Ray che è in diversi modi il cuore del film.

La notizia che Cyborg sarà al centro di questa storia non dovrebbe essere troppo sorprendente dal momento che Zack Snyder ha confermato in un'altra intervista rilasciata il mese scorso che la tecnologia che risiede all'interno di Cyborg è in realtà la terza "Scatola Madre". Il cameo di Cyborg in Batman v Superman mostrava Silas (Joe Morton), il padre di Victor Stone, presentare suo figlio con una strana scatola che lo trasforma in cyborg, quello era un primo sguardo alle "Scatola Madri" con Snyder che sottolineava il fatto che Ray Fisher interpreta un "ruolo forte e molto importante". Il regista nell'intervista a USA Today parla delle enormi potenzialità di avere tutti questi supereroi insieme.

La cosa che è impressionante di queste icone è che molti di loro non li abbiamo ancora visti sul grande schermo. E' stato divertente lasciare che gli attori prendessero confidenza con i loro personaggi. Si tratta di un processo per fare una squadra di questo gruppo di individui, ma per il bene superiore forse possono mettere da parte le loro differenze.

Justice League debutta nei cinema il 17 novembre 2017.