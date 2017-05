Tre Manifesti fuori Ebbing Missouri: trailer italiano del film con Frances McDormand e Woody Harrelson

Di Pietro Ferraro lunedì 29 maggio 2017

Tre Manifesti fuori Ebbing Missouri: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sulla commedia nera di Martin McDonagh con Woody Harrelson e Frances McDormand.

20th Century Fox ha reso disponibile un trailer italiano di Tre Manifesti fuori Ebbing, Missouri, la dark-comedy diretta da Martin McDonagh (In Bruges, 7 psicopatici) che racconta la storia di una madre che utilizza tattiche molto particolari per riuscire ad avere giustizia per la figlia uccisa.

Dopo che sono trascorsi mesi senza un colpevole nel caso di omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (Frances McDormand) fa una mossa audace, dipinge tre cartelloni nella sua città con un messaggio controverso diretto a William Willoughby (Woody Harrelson), stimato capo della polizia della città. Quando il suo secondo in comando, l'agente Dixon (Sam Rockwell), un mammone immaturo con un debole per la violenza viene coinvolto, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di Ebbing si intensifica.

Il cast è completato da Abbie Cornish, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas Hedges, Samara Weaving, Caleb Landry Jones, Kerry Condon, Zeljko Ivanek, Amanda Warren, Clarke Peters, Sandy Martin e Nick Searcy.





Fox Searchlight Pictures ha reso disponibili un primo trailer senza censure e un poster di Three Billboards Outside Ebbing, Missouri. Questa dark comedy segna il ritorno del regista irlandese Martin McDonagh i cui film In Bruges - La coscienza dell'assassino e 7 psicopatici sono diventati titoli di culto. Con il suo terzo lungometraggio, Martin McDonagh si sposta nel Midwest americano per raccontare la storia di una madre che utilizza tattiche molto particolari per riuscire ad avere giustizia per la figlia uccisa.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri è un cupo dramma comico dal premio Oscar Martin McDonagh (In Bruges). Dopo che sono trascorsi mesi senza un colpevole nel caso di omicidio di sua figlia, Mildred Hayes (il premio Oscar Frances McDormand) fa una mossa audace, dipinge tre cartelloni nella sua città con un messaggio controverso diretto a William Willoughby (candidato all'Oscar Woody Harrelson), stimato capo della polizia della città. Quando il suo secondo in comando, l'agente Dixon (Sam Rockwell), un mammone immaturo con un debole per la violenza viene coinvolto, la battaglia tra Mildred e le forze dell'ordine di Ebbing si intensifica.

Il cast di supporto comprende Abbie Cornish, Peter Dinklage, John Hawkes, Lucas Hedges, Samara Weaving, Caleb Landry Jones, Kerry Condon, Zeljko Ivanek, Amanda Warren, Clarke Peters, Sandy Martin e Nick Searcy.

Three Billboards Outside Ebbing, Missouri segna una reunion per il regista e diversi membri del cast. Woody Harrelson, Sam Rockwell, Abbie Cornish, Amanda Warren e Caleb Landry Jones hanno tutti recitato in 7 psicopatici, mentre Zeljko Ivanek ha recitato sia in In Bruges che 7 psicopatici.

Martin McDonagh ha iniziato la sua carriera cinematografica vincendo un Oscar per il miglior cortometraggio live-action con Six Shooter (2004) ed è stato candidato per la miglior sceneggiatura originale quattro anni dopo per In Bruges. McDonagh è anche un drammaturgo di fama con quattro candidature ai Tony Award un Laurence Olivier Award vinto l'anno scorso per la sua opera teatrale Hangmen.