Box Office Italia 29 marzo, La Bella e la Bestia primo incasso del 2017 - è il giorno di Ghost in the Shell

Di Federico Boni giovedì 30 marzo 2017

Smetto quando voglio - Masterclass, Mamma o Papà?, Omicidio all'Italiana, Questione di Karma, e negli ultimi 4 giorni Slam (meno di 300.000 euro) e Non è un Paese per Giovani (520.000 euro). In meno di due mesi serie pericolosa di flop tricolori.

Altri ai 450.079 euro incassati nella giornata di ieri, per La Bella e la Bestia, che è diventato il maggior incasso italiano del 2017. 15.363.723 euro totali contro i 14.863.072 euro di Cinquanta sfumature di Nero. Festeggia Disney Italia, con il suo amministratore delegato Daniel Frigo:

“Siamo assolutamente entusiasti di questo grande successo: gli ottimi risultati raggiunti, in così poco tempo, ci confermano che il pubblico italiano ha ancora tanta voglia di continuare a sognare e di appassionarsi alle nostre storie. La Bella e la Bestia è un film che concilia i gusti di diverse generazioni e che riconferma la forza del mondo delle Principesse Disney”.

Dietro la pellicola di Bill Condon tiene La Tartaruga Rossa, riuscita ad incassare altri 101.961 euro al suo ultimo giorno di programmazione, seguita dai 78.585 euro di Life e dai 58.878 euro di Non è un Paese per Giovani di Veronesi. Quinta piazza con 44.440 euro per John Wick 2, seguito dai 40.645 euro di Elle, dai 38.871 euro de La cura del Benessere, dai 35.333 euro di The Ring 3, dai 34.330 euro de Il diritto di Contare e dai 20.546 euro di Kong: Skull Island.

Giornata di novità quella di oggi grazie alle uscite di Ghost in the Shell, Virgin Mountain, 17 anni (e come uscirne vivi), La vendetta di un uomo tranquillo, The Most Beautiful Day - Il giorno più bello, Per un Figlio, Il permesso - 48 ore fuori, Classe Z, La mia famiglia a soqquadro, Il Viaggio e La verità, vi spiego, sull'amore.



Box Office 29 marzo



LA BELLA E LA BESTIA € 450.079 - 83.341 spettatori



LA TARTARUGA ROSSA € 101.961 - 12.739 spettatori



LIFE: NON OLTREPASSARE IL LIMITE € 78.585 - 15.076 spettatori



NON E' UN PAESE PER GIOVANI€ 58.878 - 11.841 spettatori



JOHN WICK 2 € 44.440 - 8.553 spettatori



ELLE € 40.645 - 8.003 spettatori



LA CURA DAL BENESSERE€ 38.871 - 7.342 spettatori



THE RING 3 € 35.333 - 6.751 spettatori



IL DIRITTO DI CONTARE € 34.330 - 6.806 spettatori



KONG: SKULL ISLAND € 20.546 - 3.964 spettatori





Box Office Italia inarrestabile La Bella e la Bestia - disastro Non è un Paese per Giovani e Slam

562.530 euro il giovedì; 781.309 euro il venerdì; 1.520.947 euro il sabato e 1.729.623 euro la domenica. Totale: 4.7 milioni in 4 giorni, con un -33% rispetto a 7 giorni fa. Un altro strepitoso weekend in crescendo per il live-action de La Bella e la Bestia, di nuovo mattatore al botteghino italiano. Sono così diventati 14.129.701 gli euro incassati in 11 giorni di programmazione, con 2.095.075 spettatori paganti. Ad un passo i 14.862.861 euro di Cinquanta Sfumature di Nero, ad oggi maggior incasso del 2017, mentre sono già stati superati i 14.025.000 euro incassati da Maleficent nel 2014. Vicinissimi anche i 14.873.000 euro di Cenerentola, per un titolo che dovrebbe far crollare il muro dei 20 milioni, solitamente restio a cadere.

Dietro la pellicola di Bill Condon, purtroppo, il vuoto. Per il 2° weekend consecutivo nessun altro film è riuscito a superare la soglia psicologica del milione in 4 giorni, con tutte le novità tutt'altro che esaltanti. 315 sale e 711.066 euro in 96 ore per lo sci-fi horror Life, che ha calamitato in sala 103.484 spettatori. Peggio è andato a Non è un Paese per Giovani di Veronesi. 301 sale e appena 520.629 euro d'incasso per il titolo 01 (1.632 euro a copia), ennesimo flop tricolore di questi ultimi due mesi. Malissimo, non a caso, anche Slam - Tutto per una Ragazza, uscito in 213 sale e undicesimo all'esordio con 151.000 euro in 4 giorni. Media per sala agghiacciante di 712 euro. A festeggiare Elle, lanciato dalla Lucky Red in 115 copie eppure in grado di incassare 378.085 euro. Si tratta della 2° miglior media per sala della top10 (quasi 3000 euro), con 59.194 spettatori paganti. Per il resto John Wick - Capitolo 2 e The Ring 3 sfiorano il milione e mezzo totale, con Il diritto di contare sopra i 2 milioni, Kong: Skull Island sopra i 3, Logan - The Wolverine sopra i 5 e La Cura del Benessere esordiente con 294.634 euro. Settimana da 520.629 euro e 79.892 ticket staccati, infine, per Pino Daniele - il Tempo Resterà.

Weekend molto ricco anche il prossimo grazie alle uscite di Ghost in the Shell, Virgin Mountain, 17 anni (e come uscirne vivi), La vendetta di un uomo tranquillo, The Most Beautiful Day - Il giorno più bello, Per un Figlio, Il permesso - 48 ore fuori, Classe Z, La mia famiglia a soqquadro, Il Viaggio e La verità, vi spiego, sull'amore.