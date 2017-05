Wish Upon: nuovo trailer e poster del thriller-horror con Joey King

Di Pietro Ferraro lunedì 29 maggio 2017

Wish Upon: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul thriller-horror di John R. Leonetti nei cinema americani dal 14 luglio 2017.

Disponibili un nuovo trailer e una locandina dell'horror Wish Upon di John R. Leonetti (Annabelle) interpretato da Joey King, attrice vista nel thriller sovrannaturale L'evocazione - The Conjuring, nell'action Sotto assedio - White House Down e nella commedia Wish I Was Here.

Joey King interpreta Clare Shannon, uan giovane ragazza che entra in possesso di un'antica scatola musicale dai poteri demoniaci che chiede una semplice cosa in cambio di sette desideri esauditi: l'anima di Clare.

Il film è scritto da Barbara Marshall e interpretato anche da Sherilyn Fenn (Twin Peaks), Shannon Purser (Stranger Things) e Ryan Phillippe (MacGruber). Wish Upon debutta nei cinema americani 14 luglio 2017.





Wish Upon: trailer e poster del thriller-horror con Joey King

Broad Green Pictures ha reso disponibili trailer e una locandina del thriller-horror Wish Upon. Per i fan della serie tv Stranger Things, segnaliamo che questo nuovo film è interpretato da Shannon Purser nota per il ruolo di "Barb", che fa parte di un cast guidato da Joey King e Ryan Philippe.

Dodici anni dopo aver scoperto il suicidio della madre, la 17enne Clare Shannon (Joey King) è vittima di bullismo al liceo, imbarazzata dal padre accumulatore compulsivo Jonathan (Ryan Phillippe) e ignorata dalla sua cotta di lunga data. Tutto ciò cambia quando il padre torna a casa con una vecchia scatola musicale con un'iscrizione che promette di concedere al suo proprietario sette desideri. Mentre Clare è inizialmente scettica su questa scatola magica, lei non può fare a meno di essere sedotta dai suoi poteri oscuri ed è entusiasta quando la sua vita migliora radicalmente ad ogni desiderio espresso. Clare ha finalmente la vita che ha sempre voluto e tutto sembra perfetto, fino a quando le persone più vicine a lei iniziano a morire in modi violenti ed elaborati dopo ogni desiderio. Clare si rende conto che lei deve liberarsi della scatola, ma si ritrova incapace e poco disposta a rinunciare alla sua nuova vita che la sta portando lungo un sentiero oscuro e pericoloso. Fai attenzione a ciò che desideri...

Il cast è completato da Ki Hong Lee, Mitchell Slaggert, Shannon Purser, Sydney Park, Alice Lee, Kevin Hanchard, Elizabeth Rohm e Sherilyn Fenn. John R. Leonetti, che ha diretto Annabelle, lo spin-off dell'horror L'evocazione, dirige Wish Upon da una sceneggiatura di Barbara Marshall (Viral).

Wish Upon debutta nei cinema americani il 14 luglio 2017.