Spark: A Space Tail - trailer e poster del film d'animazione di Aaron Woodley

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

Spark A Space Tail: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Aaron Woodley nei cinema americani dal 14 aprile 2017.

Disponibili trailer e poster di Spark: A Space Tail, una commedia d'animazione ricca di azione con le voci di Jace Norman, Jessica Biel, Susan Sarandon, Patrick Stewart e Hilary Swank.

La trama segue Spark (Jace Norman), uno spericolato adolescente che vive su un pianeta abbandonato con i suoi amici Chunk e Vix. Tredici anni fa lo spietato generale Zhong ha preso il controllo del loro pianeta Beta, spazzando via la famiglia di Spark e costringendolo a nascondersi. Ma ora che hanno appreso del piano di Zhong di spazzare via l'intero universo utilizzando il letale Kraken spaziale, solo Spark è in grado di fermarlo. Un'odissea spaziale ricco di azione e piena di umorismo e cuore, Spark è un'avventura epica sul diventare l'eroe che si è destinati ad essere.

Jessica Biel presta la voce a Vix mentre Rob deLeeuw doppia Chunk. Susan Sarandon è la voce di Bananny, Patrick Stewart è "Il Capitano", Hilary Swank "La Regina", Athena Karkanis è Koko e A.C. Peterson interpreta Zhong. Lo sceneggiatore e regista Aaron Woodley dirige e presta la voce a Floyd. I crediti di Woodley includono i drammi live-action The Entitled, Rhinoceros Eyes e Tennessee e la regia di episodi delle serie animate Glenn Martin, DDS e la serie antologica canadese Curious and Unusual Deaths. Il film è prodotto da Youngki Lee, Harry Linden, Wookyung Jung, Tracy Grant e Jun Zheng.

Spark: A Space Tail debutta nei cinema americani il 14 aprile 2017.