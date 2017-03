Film italiani, novità: Rocco Papaleo ne Il premio, Alessandro Capitani girerà Il viaggio con Adele

Di Mr. Odo lunedì 27 marzo 2017

Rocco Papaleo reciterà nel nuovo film di Alessandro Gassmann, mentre il regista David di Donatello si prepara a girare il suo primo lungometraggio.

Il premio: a maggio Alessandro Gassmann batterà il primo ciak del suo secondo film in veste nel doppio ruolo di regista e attore. Nel cast figurano Rocco Papaleo, che aveva diretto il collega nel suo Onda su onda, e Gigi Proietti. Produce IIF Italian International Film. (Fonte Askanews)

Il viaggio con Adele: Alessandro Capitani, già David di Donatello per il miglior cortometraggio, sta preparando il suo primo lungometraggio. La sua opera prima, scritta da Nicola Guaglianone, sarà girata a settembre e che avrà come protagonista maschile Alessandro Haber, sarà prodotta dalla Paco Cinematografica. La sinossi: cosa succede quando Aldo Leoni, noto attore teatrale, ipocondriaco e dal pessimo carattere, scopre di avere una figlia trentenne, per di più fuori di testa? Le permetterà di entrare nella sua vita o resterà il misantropo di sempre? (Fonte Askanews)

Non c'è kampo: Beatrice Arnera (Tini - La nuova vita di Violetta), Mirko Trovato (Braccialetti Rossi), Eleonora Gaggero (Alex & Co) e Neva Leoni (Miami Beach) reciteranno accanto a Vanessa Incontrada, Gianmarco Tognazzi, Corrado Fortuna e Claudia Potenza nella nuova commedia che Federico Moccia sta girando tra Scorrano (LE) e Roma. (Fonte Askanews)

Sconnessi: Benedetta Porcaroli, già vista in Perfetti sconosciuti, reciterà nella commedia diretta da Christian Marazziti, scritta dal regista insieme a Michela Andreozzi, Massimiliano Vado e la collaborazione di Fabrizio Nardi, prodotta dalla Camaleo Film. L'attrice affiancherà Fabrizio Bentivoglio, Stefano Fresi, Ricky Memphis, Carolina Crescentini, Antonia Liskova, Michela Andreozzi e Lorenzo Zurzolo nel film che racconta la storia di una famiglia allargata in vacanza al Nord alle prese con la mancanza di connessione. (Fonte Askanews)