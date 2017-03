Spider-Man Homecoming: prima action figure "Hot Toys" del reboot Marvel

Di Pietro Ferraro lunedì 27 marzo 2017

Hot Toys annuncia la prima action-doll dedicata al nuovo Uomo Ragno del reboot "Spider-Man Homecoming".

In attesa di un nuovo trailer di Spider-Man Homecoming annunciato per domani 28 marzo, inganniamo l'attesa proponendovi una prima action-doll che Hot Toys ha dedicato al nuovo reboot Sony / Marvel in arrivo nei cinema italiani il 6 luglio.

Spider-Man è ormai ufficialmente parte dell'Universo Cinematografico Marvel. Il giovane Peter Parker interpretato da Tom Holland è stato introdotto in Captain America: Civil War l'anno scorso e i fan lo hanno accolto con entusiasmo. Questa estate l'Uomo Ragno tornerà di nuovo in azione in un film tutto suo, in cui scopriremo come Peter riesce a destreggiarsi tra la sua carriera di supereroe in erba e la frenetica vita da studente delle scuole superiori.

Nel film Captain America: Civil War Peter indossa il costume di Spider-Man già da sei mesi quando viene chiamato da Tony Stark per unirsi al Team Iron Man. Oltre che nel reboot Spider-Man: Homecoming, dove combatte i supercriminali Avvoltoio e Shocker, rivedremo il nuovo Spider-Man anche in Avengers: Infinity War (2018), Avengers: Secret Wars (2019) e in Spider-Man: Homecoming 2 (2019).

Hot Toys ha annunciato una nuova action-doll di Spider-Man realizzata in scala 1/6 che mostra il costume "artigianale" con cui Peter Parker ha iniziato la sua carriera di combattente contro il crimine.

Il look della figure è basato sulla prima apparizione di Tom Holland come Spider-Man, con una testa mascherata che dispone di 3 paia di occhi intercambiabili per una varietà di espressioni facciali. Inoltre la figure è dotata di un costume con cappuccio, spara-ragnatele da polso, un assortimento di ragnatele rigide e una base con logo del film.

Per quanto riguarda il costume "fatto in casa" si compone di un gilet rosso con zip fornito di cappuccio e simbolo di Spider-Man stampato sul petto, un felpa blu chiaro con spara-ragnatele da polso, un paio di pantaloni della tuta blu chiaro, un paio di calzini rossi e un paio di scarpe rosse.

Trovate al figure del nuovo Spider-Man in preordine a questo LINK.