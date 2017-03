Rogue One: fan trailer "VHS" in stile anni '70

Di Pietro Ferraro martedì 28 marzo 2017

Un nuovo trailer in stile anni '70 realizzato da un fan mostra il look di un "Rogue One" rilasciato trent'anni fa.

Come sarebbe stato presentato Rogue One: A Star Wars Story se fosse stato rilasciato alla fine degli anni '70 invece che nel 2016? Un trailer vintage realizzato da un fan è arrivato a mostrarcelo ed è assolutamente perfetto.

Questo spot all'insegna del nostalgico andante per un'uscita in VHS è accompagnato dal seguente messaggio.

Molto tempo fa, in una galassia lontana lontana. Lo hai sperimentato nei cinema. Ora la missione arriva in casa. Rogue One. Rivivi l'eccitazione. L'emozione. E la paura. Completa la tua collezione di VHS ora.

Come si può vedere questo spot fa un lavoro egregio nel catturare quell'atmosfera avventurosa dell'originale Star Wars, anche se non è stato possibile mascherare la qualità degli effetti visivi palesemente superiore a ciò che abbiamo visto alla fine degli anni '70 e primi anni '80, ma cio non toglie che il lavoro fatto rappresenta un indimenticabile viaggio a ritroso nel tempo che i fan di lunga data senza dubbio sapranno apprezzare.