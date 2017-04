Suburbicon di George Clooney ha una data d'uscita - il nuovo Dottor Dolittle uscirà nel 2019

Di Federico Boni sabato 1 aprile 2017

Robert Downey Jr. sarà il nuovo Dottor Dolittle a partire dal 24 maggio 2019.

Suburbicon di George Clooney: Josh Brolin, Matt Damon e Julianne Moore nel cast Cast da urlo per il sesto film da regista di George Clooney, sceneggiato dai fidati fratelli Coen. Pioggia di release, in arrivo da Hollywood, grazie a Paramount Pictures, Universal Pictures e Sony Pictures. Suburbicon di George Clooney, sceneggiato da Joel ed Ethan Coen ed interpretato da Matt Damon, Josh Brolin, Julianne Moore e Oscar Isaac, uscirà il 3 novembre del 2017. Facile immaginare una premiere tra Toronto e Venezia. Action Point, nuovo titolo di Johnny Knoxville, sbarcherà invece in sala tra un anno, ovvero il 23 marzo del 2018. A sceneggiare la pellicola lo stesso Knoxville insieme a John Altschuler e Dave Krinsky, co-creatori di Silicon Valley.

A Quiet Place, thriller interpretato da John Krasinski ed Emily Blunt, uscirà il 13 aprile del 2018, con lo stesso Krasinski regista. Un horror soprannaturale a metà tra The Purge e Ouija, con una famiglia terrorizzata da uno spettro che ha infestato la fattoria.

Il nuovo Dottor Dolittle con Robert Downey Jr. mattatore sarà in sala il 24 maggio del 2019, con Stephen Gaghan, premio Oscar per Syriana, regista e sceneggiatore. Baby Driver: Il genio della fuga di Edgar Wright, infine, è stato anticipato al 28 giugno 2017, rispetto al precedentemente annunciato 11 agosto. Protagonisti Ansel Elgort, Kevin Space, Jon Hamm, Lily James, Eiza Gonzalez, Jon Bernthal e Jamie Foxx.

Fonte: Comingsoon.net