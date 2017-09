Ferdinand: nuovo trailer e locandine del film d'animazione Blue Sky Studios

Di Pietro Ferraro giovedì 21 settembre 2017

Ferdinand: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Carlos Saldanha nei cinema italiani dal 21 dicembre 2017.

Non giudicare un toro dal suo aspetto. 20th Century Fox e Blue Sky Studios hanno reso disponibili un nuovo trailer, 4 locandine e una paio di novità per Ferdinand. Nick Jonas ha scritto una canzone originale per il film intitolata "Home" e Peyton Manning e Juanes si sono uniti al cast che già include John Cena nel ruolo di Ferdinand, Kate McKinnon, Gina Rodriguez, Daveed Diggs, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant, Anthony Anderson, Fluba Borg, Sally Phillips, Boris Kodjoe, Jerrod Carmichael, Raul Esparza, Karla Martinez e Miguel Angel Sylvester.

Insieme al trailer, 20th Century Fox ha pubblicato anche la prima immagine ufficiale del personaggio di Peyton Manning, il Toro Guapo che strabocca di sicurezza, ma sotto quell'aria sfacciata esteriore è davvero un fascio di nervi! Grazie a Ferdinand, Guapo imparerà a superare i suoi dubbi interiori.

Ispirato al libro "La storia del toro Ferdinando" di Munro Leaf e Robert Lawson, Ferdinand racconta la storia di un toro gigante con un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per una bestia pericolosa, viene catturato e strappato dalla sua casa. Deciso a tornare dalla sua famiglia, riunisce una squadra di emerginati e s'imbarca per un'avventura. Dai Blue Sky Studios e Carlos Saldanha, regista di "Rio" e ispirato all'amato libro "La storia di Ferdinando" di Munro Leaf e Robert Lawson.

Dopo una carriera di successo nella NFL, Peyton Manning è già apparso in precedenza come guest star in un episodio della serie tv Modern Family e nel 2009 ha prestato la voce per in un episodio dei Simpson. Per quanto riguarda l'altro nuovo membro del cast, Juanes, nulla è stato rivelato sul suo personaggio, ma non sarebbe sorprendente se avesse anche contribuito con una canzone al film dal momento che è meglio conosciuto popolare cantante latino con 12 Grammy Latin Awards all'attivo tra il 2001 e il 2005.

20th Century Fox ha fissato una data di uscita del film al 21 dicembre 2017.





Ferdinand: nuova clip del film d'animazione Blue Sky Studios

Ferdinand: nuova clip del film d'animazione Blue Sky Studios

20th Century Fox ha reso dsiponibile una nuova clip di Ferdinand, il nuovo film d'animazione prodotto da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation.

Il film basato sul popolare libro per bambini "La storia del toro Ferdinando" di Munro è diretto da Carlos Saldanha (Rio 2) e include nella versione originale voci di John Cena (Ferdinand), Gina Rodriguez, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant e del regista Paul Feig.

Ferdinand arriva nei cinema italiani il 21 dicembre 2017.





Ferdinand: foto e nuovo spot tv del film d'animazione Blue Sky Studios

20th Century Fox ha reso disponibile un nuovo spot tv di Ferdinand, il film d'animazione ispirato al libro "La storia del toro Ferdinando" diretto dal regista Carlos Saldanha e Prodotto dai Blue Sky Studios.

Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Il cast di voci originali include John Cena, Gina Rodriguez, Gabriel Iglesias, Bobby Cannavale, David Tennant e Boris Kodjoe.

Ferdinand arriva nei cinema italiani il 21 dicembre.





Ferdinand: spot tv in italiano e nuove locandine

20th Century Fox ha reso disponibili un nuovo spot tv e due locandine di Ferdinand, la commedia d'animazione ispirata all'amato libro “The Story of Ferdinand” di Munro Leaf e Robert Lawson. diretto dal regista di "Rio" Carlos Saldanha e Prodotto dai Blue Sky Studios.

Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Ferdinand arriva nei cinema italiani il 21 dicembre 2017.





Ferdinand: nuovo trailer italiano e poster del film d'animazione di Carlos Saldanha

20th Century Fox ha reso disponibili un secondo trailer italiano e una nuova locandina di Ferdinand, il film d'animazione basato sul libro del 1936 "La storia del toro Ferdinando" di Munro Leaf, già adattato nel corto animato "Ferdinand the Bull" realizzato da Disney nel 1938.





Ferdinand racconta la storia di un grosso toro che possiede anche un grande cuore. Dopo essere stato scambiato per un animale pericoloso, viene catturato e portato via dalla sua casa. Determinato a tornare dalla sua famiglia, Ferdinand raduna una squadra di animali emarginati per avventurarsi nel lungo viaggio di ritorno. Ambientato in Spagna, Ferdinand dimostra che le apparenze possono ingannare, quando ci si trova di fronte a un enorme toro.

Il film in arrivo nei cinema italiani per Natale 2017 è diretto Carlos Saldanha già regista della trilogia L'era glaciale , di Rio e Rio 2 - Missione Amazzonia.

Il cast di voci originali include John Cena, Diego Luna, Donald Sutherland, Paul Feig e Gabriel Iglesias, mentre la colonna sonora dispone di brani di Green Day, Skakira, Nickelback, Rihanna e Motorhead.





Ferdinand: trailer italiano e poster del film d'animazione di Carlos Saldanha

20th Century Fox ha reso disponibili trailer italiano e poster de Il Toro Ferdinando, il nuovo film d'animazione prodotto da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation, diretto da Carlos Saldanha regista della trilogia L'era glaciale, Rio e il sequel Rio 2 - Missione Amazzonia.

Ferdinando, un piccolo toro, preferisce stare seduto tranquillamente sotto un albero e godersi il profumo dei fiori piuttosto che sbuffare e scornarsi con altri tori. Mentre Ferdinando cresce grande e forte, il suo temperamento rimane tranquillo, ma un giorno cinque uomini vengono a scegliere il più grande, più veloce e più duro toro per corride di Madrid e Ferdinando viene scelto per errore.

Il film basato sul libro del 1936 "La storia del toro Ferdinando" di Munro Leaf è scritto da Carlos Kotkin, Jenny Bicks, Yoni Brenner, J. David Stem, David N. Weiss, Will McRobb e Chris Viscardi

Il cast di voci originali include John Cena, Diego Luna, Donald Sutherland, Mark Valley. Chris O'Dowd, Paul Feig e Gabriel Iglesias. La colonna sonora del film è composta da John Powell e include brani di Green Day, Skakira, Nickelback, Rihanna e Motorhead.

Il film già adattato in precedenza nel corto animato "Ferdinand the Bull" realizzato da Disney nel 1938 è previsto in uscita negli States il 15 dicembre 2017.