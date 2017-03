Il Toro Ferdinando: trailer italiano e poster del film d'animazione di Carlos Saldanha

Di Pietro Ferraro martedì 28 marzo 2017

Il Toro Ferdinando: video, trailer, poster, immagini e tutte le informazioni sul film d'animazione di Carlos Saldanha nei cinema americani dal 15 dicembre 2017.

20th Century Fox ha reso disponibili trailer italiano e poster de Il Toro Ferdinando, il nuovo film d'animazione prodotto da Blue Sky Studios e 20th Century Fox Animation, diretto da Carlos Saldanha regista della trilogia L'era glaciale, Rio e il sequel Rio 2 - Missione Amazzonia.

Ferdinando, un piccolo toro, preferisce stare seduto tranquillamente sotto un albero e godersi il profumo dei fiori piuttosto che sbuffare e scornarsi con altri tori. Mentre Ferdinando cresce grande e forte, il suo temperamento rimane tranquillo, ma un giorno cinque uomini vengono a scegliere il più grande, più veloce e più duro toro per corride di Madrid e Ferdinando viene scelto per errore.

Il film basato sul libro del 1936 "La storia del toro Ferdinando" di Munro Leaf è scritto da Carlos Kotkin, Jenny Bicks, Yoni Brenner, J. David Stem, David N. Weiss, Will McRobb e Chris Viscardi

Il cast di voci originali include John Cena, Diego Luna, Donald Sutherland, Mark Valley. Chris O'Dowd, Paul Feig e Gabriel Iglesias. La colonna sonora del film è composta da John Powell e include brani di Green Day, Skakira, Nickelback, Rihanna e Motorhead.

Il film già adattato in precedenza nel corto animato "Ferdinand the Bull" realizzato da Disney nel 1938 è previsto in uscita negli States il 15 dicembre 2017.