I Puffi: viaggio nella foresta segreta - Puffetta eliminata da alcune locandine israeliane

Di Pietro Ferraro mercoledì 29 marzo 2017

Una città in Israele ha cancellato Puffetta dai cartelloni pubblicitari del film d'animazione "I Puffi: viaggio nella foresta segreta".

Quando è arrivato il momento per Sony Pictures Animation di promuovere il film d'animazione I Puffi: viaggio nella foresta segreta in alcune zone d'Israele, Puffetta non è stata inclusa nei poster promozionali della pellicola. L'unico puffo donna è stata rimossa da un cartellone pubblicitario gigante in una città israeliana per motivi religiosi.

I manifesti promozionali de I Puffi 3 hanno tappezzato le maggiori città d'Israele, ma nella città di Bnei Brak, queste immagini sono state modificate. La zona è un'enclave ultra-ortodossa alla periferia di Tel Aviv e gli uomini ebrei che vi risiedono non sono autorizzati a contemplare qualsiasi donna, non importa quanto fumettosa e blu possa essere.

In alcune delle comunità più devote di Israele, raffigurazioni di donne vengono asportate da giornali, cataloghi e pubblicità. Anche durante le recenti elezioni degli Stati Uniti, le immagini di Hillary Clinton sono stati vietate lasciando così solo Donald Trump come immagine dominante.

Recentemente anche IKEA è andata incontro a polemiche per la pubblicazione di una versione speciale del suo catalogo che includeva solo uomini e ragazzi nelle sue pagine, catalogo che è stato pensato specificatamente per queste aree. Bisogna dire che è consuetudine per la maggior parte dei poster cinematografici di questa specifica regione rimuovere attrici da locandine affisse in specifici quartieri religiosi. Ad esempio nel 2015 Jennifer Lawrence è stata sostituita su affissioni pubblicitarie di Hunger Games: Il canto della rivolta parte 2 con un simbolo fiammeggiante.

La locandina dei Puffi però sta facendo notizia, in quanto come riferisce Variety è la prima volta che una femmina non umana viene cancellata da poster pubblicitari. Le modifiche secondo la stampa israeliana sono state apportate da una società di pubbliche relazioni locale che lavora per Sony, con le immagini alterate presenti solo nei quartieri religiosi. La maggior parte di Israele fruirà invece di poster inalterati con Puffetta al fianco di Quattrocchi, Forzuto e Tontolone. Israeliani laici hanno commentato con sarcasmo la decisione di tagliare Puffetta dalle locandine e ci sono state battute ironiche sulla censura religiosa condivise sui social media. Ad esempio l'autore televisivo Yotam Zimri ha twittato così.

Aspettate fino a quando scopriranno che Puffo Burlone ha vissuto una menzogna e per tutto questo tempo è stato attratto da Puffo Quattrocchi.

Alcuni hanno fatto notare che anche i Puffi "maschi" a torso nudo avrebbero dovuto essere coperti. Forum Films, che sta distribuendo il film per Sony nella zona, ha spiegato che si tratta di una pratica standard rimuovere tutte le donne dalla pubblicità in zone di enclavi ultra-ortodosse e che queste alterazioni si limitano alla sola pubblicità, anche perché rimuovere Puffetta dall'intero film sarebbe risultato impossibile. I Puffi: viaggio nella foresta segreta debutta nei cinema italiani il prossimo 6 aprile.

