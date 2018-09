Stasera in tv: "San Andreas" su Canale 5

Di Pietro Ferraro giovedì 13 settembre 2018

Canale 5 stasera propone "San Andreas", film catastrofico del 2015 diretto da Brad Peyton con protagonista Dwayne Johnson, Carla Gugino, Alexandra Daddario e Paul Giamatti.





Cast e personaggi

Dwayne Johnson: Ray Gaines

Carla Gugino: Emma Gaines

Alexandra Daddario: Blake Gaines

Paul Giamatti: Dr. Lawrence Hayes

Ioan Gruffudd: Daniel Riddick

Hugo Johnstone-Burt: Ben Taylor

Art Parkinson: Oliver "Ollie" Taylor

Archie Panjabi: Serena Johnson

Will Yun Lee: Dr. Kim Park

Kylie Minogue: Susan Riddick

Todd Williams: Marcus Crowlings

Matt Gerald: Harrison

Colton Haynes: Joby

Morgan Griffin: Natalie

Doppiatori italiani

Saverio Indrio: Ray Gaines

Francesca Fiorentini: Emma Gaines

Gemma Donati: Blake Gaines

Massimo Rossi: Dr. Lawrence Hayes

Alessandro Quarta: Daniel Riddick

Davide Perino: Ben Taylor

Riccardo Suarez: Oliver "Ollie" Taylor

Barbara De Bortoli: Serena Johnson

Vittorio Guerrieri: Dott. Kim Park

Barbara Salvucci: Susan Riddick

Roberto Certomà: Marcus Crowlings

Enrico Di Troia: Harrison

Andrea Mete: Joby

Letizia Ciampa: Natalie





Trama e recensione

Ray Gaines (Dwayne Johnson) pilota di elicotteri di ricerca e soccorso, dopo un terrificante terremoto di magnitudo 9 che ha colpito la California, provocato dalla famigerata Faglia dei Sant'Andrea, recupera la sua ex moglie (Carla Gugino) e insieme si fanno strada da Los Angeles a San Francisco, in uno scenario apocalittico, per ritrovare e salvare la loro unica figlia (Alexandra Daddario).

San Andreas: recensione Dwayne "The Rock" Johnson, Alexandra Daddario e Carla Cugino sono i protagonisti di San Andreas, disaster movie ad alto budget ambientato in California. Leggete la nostra recensione in anteprima





Curiosità



Dopo un devastante terremoto in Nepal nel mese di aprile 2015, la campagna di marketing del film è stata rettificata per includere informazioni su come aiutare le operazioni di soccorso e dare indicazioni su come prepararsi per le catastrofi naturali.



Tra Dwayne Johnson e Alexandra Daddario, che interpretano padre e figlia, ci sono solo 14 anni di differenza.



Il regista Brad Peyton ha fatto controllare la plausibilità della sceneggiatura al sismologo Thomas Jordan, professore dell'Università della California e direttore del Southern California Earthquake Center. Sebbene sia Peyton che Dwayne Johnson sostengono che la scienza rappresentata nel film è accurata, Thomas Jordan ha voluto precisare che: "Ho fornito loro consulenza gratuita e alcuni suggerimenti dati sono stati recepiti, mentre molti altri no. Una scossa di magnitudo 9 è troppo elevato per la faglia di Sant'Andrea e non è in grado di produrre un grande tsunami".



Un terremoto sulla costa occidentale della California di magnitudo 9.6 non causerebbe uno tsunami sulla stessa costa. Se causasse uno tsunami sarebbe localizzato nel Pacifico.



E' possibile per un terremoto in Nevada innescare un terremoto a Los Angeles. e per un terremoto a Los Angeles innescare un terremoto a San Francisco. Il terremoto di Landers del 1992, di magnitudo 7.3 con epicentro nel deserto del Mojave della California, ha innescato un terremoto di magnitudo 5.3 in Nevada il giorno successivo. Il terremoto di San Francisco del 1906 di di magnitudo 5 ha innescato terremoti il giorno successivo a Santa Monica, Oregon e Nevada.



Il cast ha realizzato di persona molte delle scene di stunt perché il regista Brad Peyton voleva che il pubblico vedesse i loro volti.



I terremoti degni di nota che si sono verificati sulla faglia di Sant'Andrea includono: Coachella Valley (1680) di magnitudo 7.7 / Fort Tejon (1857) magnitudo 7.9 /San Francisco (1906) magnitudo 7.8 / Loma Prieta (1989) magnitudo 6.9. / Parkfield (2004) magnitudo 6.0.



Il 29 maggio, 2015 alle 10:23, lo stesso giorno in cui il film ha debutttato nell sale statunitensi, un terremoto di magnitudo 3.8 è stato segnalato nei pressi di Indio in California.



La faglia di Sant'Andrea è un monumento naturale nazionale (NNL).



Una gran parte del film è stato girato in Australia nella città di Brisbane e dintorni.



La faglia di Sant'Andrea si estende per 1300 km attraverso la California ed è famosa per i devastanti terremoti che si sono verificati nelle sue immediate vicinanze. La faglia fu individuata per la prima volta nella California settentrionale nel 1895 da Andrew Lawson, professore di Geologia dell'Università di Berkeley. Dopo il terremoto di San Francisco del 1906, Lawson scoprì inoltre che i danni peggiori la faglia li avrebbe fatti nella parte meridionale della California nei pressi di Los Angeles perché è proprio lì che ha accumulato il maggior grado di energia.



Il film costato 110 milioni di dollari ne ha incassati nel mondo 474.







La colonna sonora



Le musiche originali del film sono del canadese Andrew Lockington (Viaggio al centro della Terra 3D, Percy Jackson e gli dei dell'Olimpo - Il mare dei mostri) che torna a collaborare con il regista Brad Peyton dopo aver musicato Viaggio nell'isola misteriosa.

La colonna sonora del film include una cover di "California Dreamin'" dei Mamas and Papas reinterpretato dalla cantante australiana Sia e suonata sui titoli coda del film.



TRACK LISTINGS:

1. San Andreas Main Theme

2. Natalie's Rescue

3. Caltech

4. Divorce Papers

5. Hoover Dam

6. San Francisco

7. Connecting The Dots

8. Emma's Rescue

9. Escaping The Tower

10. Need A News Feed

11. Blake's Trapped

12. Remembering Mallory

13. Coit Tower Destroyed

14. Skydive

15. Stanchion Collapse

16. Plan B

17. Tsunami

18. Extinction

19. The Kiss

20. I'll Bring Her Back

21. I Love You Dad

22. Resuscitation

23. San Andreas End Credits

24. California Dreamin' - Sia