Al cinema dal 30 marzo: trailer, trame e recensioni dei film in sala

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

Arrivano in sala il live-action "Ghost in the Shell", il thriller spagnolo "La vendetta di un uomo tranquillo", la commedia "La verità, vi spiego, sull'amore" e il noir italiano "Il permesso - 48 ore fuori".

- Ghost in the Shell (USA 2017 - Fantascienza / Azione - Durata 120 minuti) di Rupert Sanders con Scarlett Johansson, Michael Pitt, Juliette Binoche, Michael Wincott, Pilou Asbæk. Trama: Major è un singolare ibrido umano-cyborg delle operazioni speciali a capo della task force d’elite Section 9. Dedicata a contrastare i più pericolosi criminali ed estremisti, Section 9 affronta un nemico il cui unico obiettivo è eliminare gli sviluppi di cyber tecnologia della Hanka Robotic. TRAILER ITALIANO

- 17 anni (e come uscirne vivi) (USA 2017 - Commedia - Durata 104 minuti) di Kelly Fremon con Hailee Steinfeld, Woody Harrelson, Kyra Sedgwick, Haley Lu Richardson, Blake Jenner. Trama: Nadine e Krista sono migliori amiche, non si separano mai e cercano insieme di cavarsela nel crudele mondo del liceo. Quando Nadine scopre che Krista sta frequentando segretamente suo fratello, qualcosa si rompe nel loro rapporto. Nel giro di poco tempo diventeranno acerrime nemiche. TRAILER ITALIANO

- Classe Z (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Guido Chiesa con Andrea Pisani, Greta Menchi, Enrico Oetiker, Alice Pagani, Luca Filippi. Trama: Primo giorno dell’ultimo anno per gli studenti di un liceo scientifico, ma a scuola c’è una novità: alcuni ragazzi sono stati spostati dalle rispettive classi in una sezione creata appositamente per loro, la sezione H. TRAILER UFFICIALE

- Dall'altra parte (Croazia / Serbia 2017 - Drammatico - Durata 80 minuti) di Zrinko Ogresta con Ksenija Marinkovic, Lazar Ristovski, Tihana Lazovic, Robert Budak, Toni Sestan. Trama: Vesna è un'infermiera a domicilio di Zagabria che riceve una telefonata dal marito ex-miltare con cui non parla da vent'anni. La telefonata inaspettata riporterà a galla il ricordo di un segreto che la donna ha cercato di nascondere per molto, troppo tempo, catapultandola di colpo in un passato troppo doloroso da gestire. TRAILER ITALIANO

- Il permesso - 48 ore fuori (Italia 2017 - Drammatico / Noir - Durata 91 minuti) di Claudio Amendola con Luca Argentero, Claudio Amendola, Giacomo Ferrara, Valentina Bellè. Trama: Il film racconta di quattro personaggi il cui comune denominatore sono le 48 ore che li separano dal rientro nel Carcere di Civitavecchia. Tre uomini e una donna di età ed estrazione sociale differenti che devono decidere come utilizzare questa breve finestra di libertà prima che si richiuda. TRAILER UFFICIALE

- Il viaggio (Gran Bretagna 2017 - Drammatico - Durata 94 minuti) di Nick Hamm con Timothy Spall, Colm Meaney, Toby Stephens, Catherine McCormack, Ian McElhinney. Trama: Due leader politici dell’Irlanda del Nord si incontrano in Scozia per discutere uno storico accordo di pace. Quando le trattative si trovano in una situazione di stallo, i due nemici giurati sono costretti, dalle circostanze e dal destino, ad intraprendere un viaggio in macchina insieme, che sarà ricco di imprevisti. TRAILER ITALIANO

- La mia famiglia a soqquadro (Italia 2017 - Commedia - Durata 90 minuti) di Max Nardari con Gabriele Caprio, Bianca Nappi, Marco Cocci, Elisabetta Pellini, Eleonora Giorgi, Ninni Bruschetta, Luis Molteni. Trama: Martino è un bambino di 11 anni che, arrivato nel nuovo mondo della scuola media, si trova di fronte ad una realtà inaspettata: i suoi genitori non sono separati! È l’unico della classe ad avere ancora i genitori insieme. Da qui scatta in lui l’idea diabolica: far separare i suoi genitori per diventare un bambino come tutti gli altri. TRAILER UFFICIALE

- La vendetta di un uomo tranquillo (Spagna 2017 - Thriller - Durata 92 minuti) di Raúl Arévalo con Antonio de la Torre, Luis Callejo, Ruth Díaz, Alicia Rubio, Manolo Solo. Trama: Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José è un uomo chiuso e solitario che non sembra trovare il suo posto nel mondo. TRAILER ITALIANO

- La verità, vi spiego, sull'amore (Italia 2017 - Commedia - Durata 92 minuti) di Max Croci con Ambra Angiolini, Carolina Crescentini, Massimo Poggio, Edoardo Pesce, Giuliana De Sio, Pia Engleberth. Trama: Il film segue Dora, mamma di due bambini, che lasciata dal compagno Davide trova la forza di reagire grazie alla migliore amica Sara e al fidanzato di quest'ultima, l’insolito babysitter, poeta e bidello Simone. TRAILER UFFICIALE

- Per un figlio (Italia 2017 - Drammatico - Durata 74 minuti) di Suranga Deshapriya Katugampala con Kaushalya Fernando, Julian Wejesekara, Nella Pozzerle. Trama: Provincia di una città del nord Italia. Sunita, una donna cingalese di mezz’età, divide le sue giornate tra il lavoro di badante e un figlio adolescente. La loro è una relazione segnata da molti conflitti. Essendo cresciuto in Italia, il figlio fa esperienza di un'ibridazione culturale difficile da capire per la madre, impegnata a lottare per vivere in un paese al quale non vuole appartenere. TRAILER UFFICIALE

- The Most Beautiful Day - Il giorno più bello (Germania 2017 - Commedia - Durata 110 minuti) di Florian David Fitz con Matthias Schweighöfer, Florian David Fitz, Alexandra Maria Lara, Rainer Bock, Tatja Seibt. Trama: Al centro della storia due giovani malati molto anti-convenzionali che scappati dalla clinica che li ospita, e racimolato il denaro necessario, si mettono in viaggio verso l’Africa, alla ricerca dell’ultimo e più bel giorno delle loro vite. TRAILER ITALIANO