Ghost in the Shell: la colonna sonora del film live-action

Di Pietro Ferraro giovedì 30 marzo 2017

Ghost in the Shell debutta nei cinema italiani e Blogo vi propone la colonna sonora ufficiale del film live-action di Rupert Sanders.

L'adattamento live-action americano dell'anime di culto giapponese Ghost in the Shell debutta oggi 30 marzo nei cinema italiani, e come è nostra consuetudine con i titoli di punta in arrivo nelle sale vi proponiamo anche la colonna sonora ufficiale del film diretto da Rupert Sanders (Biancaneve e il cacciatore) e interpretato da Scarlett Johansson (Lucy).

Le musiche originali del live-action Ghost in The Shell sono dell'inglese Clint Mansell (Doom, Noah, Il cigno nero, il videogame Mass Effect 3) con musiche aggiuntive del compositore scozzese Lorne Balfe (LEGO Batman - Il film, 13 Hours, Terminator Genisys).

Clint Mansell, assiduo collaboratore di Darren Aronofsky ha musicato per il regista anche Requiem for a Dream, la cui colonna sonora include il famosissimo pezzo "Lux Æterna", brano spesso utilizzato in svariati trailer cinematografici come Il Signore degli Anelli - Le due torri, Il codice da Vinci, 300, Babylon A.D. e Hitman - L'assassino.

Lorne Balfe ha composto colonne sonore anche per diversi videogames tra cui Assassin's Creed III, Assassin's Creed: Revelations (con Jesper Kyd), Assassin's Creed: Brotherhood (Trailer), Battlefield 2: Modern Combat (musica aggiuniva) e Call of Duty: Modern Warfare 2 (con Hans Zimmer).

La colonna sonora di Ghost in the Shell include una versione remixata dal DJ Steve Aoki del tema musicale originale "Making of a Cyborg" di Kenji Kawai e una cover di "Enjoy The Silence" dei Depeche Mode reinterpretata da Ki:Theory e inclusa nel trailer.

TRACK LISTINGS

1. Utai IV: Reawakening (Steve Aoki Remix) - Kenji Kawai

2. The Hacker - Johnny Jewel

3. Cathryn's Peak - Boys Noize

4. Scars - DJ Shadow feat. Nils Frahm

5. Surge - Above & Beyond

6. Aokigahara Forest - Io Echo

7. Escape - Tricky

8. Enjoy the Silence - Ki:Theory

9. Free Fall - Johnny Jewel

10. Bed of Thorns - Gary Numan

11. The Key - Johnny Jewel

Per ascoltare la colonna sonora dell'anime originale del 1995 clicca QUI.